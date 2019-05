¿Adiós al matrimonio Alcántara? Mercedes y Antonio separan sus caminos en el final de la temporada 20

'Cuéntame cómo pasó' pone el broche a la mitad de su temporada 20 (la otra mitad llegará en otoño) con las espadas en todo lo alto. Nadie sabe qué ocurrirá con Mercedes (Ana Duato) y Antonio (Imanol Arias), el matrimonio por excelencia de la televisión española. Lo cierto es que ambos viven ahora (en marzo de 1990) separados: él manteniendo ocupada la cabeza en sus tierras de Sagrillas; ella en Madrid.

Antonio, María y Mercedes, protagonistas de 'Cuéntame cómo pasó'

El título del esperado episodio lo dice todo: "Cuéntame qué será". El jueves 30 de mayo, a partir de las 22:40 horas, la respuesta en La 1. Más allá del ocaso de su matrimonio, Merche debe enfrentarse a las quejas de su hija María (Carmen Climent). La pequeña de la familia no pasa por su mejor momento, ya que a la separación parental se unen los problemas con su profesor de biología, Salva (Javier Pereira), que amaga con dejar el instituto.

Paquita debe afrontar una aterradora realidad. Tras verse obligada a asesinar a un sicario en el anterior episodio, "la Loba" es consciente de que una mafia la persigue para cobrarse las deudas de su expareja, Venancio. Otro ex que no deja de dar problemas es el de Inés. Mike no da señales de vida e Inés sigue a cargo de su hija pequeña, bien cuidada, eso sí, por Ramón y Casandra.

Toni, entre familia y trabajo

Mientras tanto, en su decidida búsqueda de la verdad sobre el caso de los niños robados, Toni descubre que el médico acusado sigue ejerciendo, por lo que no dudará en pedirle explicaciones. Se trata de un tema que el periodista se ha tomado muy a pecho, ya que está a punto de ser padre junto a Deborah, que apura sus últimos meses de embarazo.