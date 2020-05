Albert Barranco, duodécimo expulsado de 'Supervivientes 2020' a las puertas de la final

En elaboración*

El desenlace de 'Supervivientes 2020' está cada vez más cerca y este jueves 28 de mayo el reality ha anunciado su última expulsión. Albert Barranco ha perdido el duelo en manos del público contra Jorge Pérez. El Guardia Civil se ha ganado el favor de la audiencia y Barranco ha abandonado el programa, ya desde una finca en Madrid, y a las puertas de gran final.

Albert Barranco, expulsado en 'Supervivientes 2020'

"Eres mi hermano. Para mí eres el ganador, ya lo sabes", confesaba Jorge Pérez mientras ambos concursantes se fundían en un intenso abrazo tras conocer el veredicto de boca de Jorge Javier Vázquez. "Para mí haber llegado hasta aquí era el premio que tenía, no me esperaba esto", confesaba el agente emocionado y agradecido con sus seguidores.

En el lado contrario, Barranco se sentía satisfecho con el reality realizado. "He sido yo mismo siempre y estoy muy orgulloso de haber llegado hasta aquí con esta gente que ha sido mi familia. Aunque con Hugo haya tenido menos relación, sabemos que tenemos muy buen rollo", explicaba sin dejar de agradecer al equipo todo su trabajo y apoyo durante estos meses. Rocío Flores no podía esconder su decepción por la marcha de su amigo cuando casi rozaba la final.

El abrazo con su madre

Como cada concursante, Barranco recibió la visita de un familiar. En el caso del último expulsado, fue su madre quien acudió a su encuentro, eso sí, guardando siempre las medidas de seguridad a causa del coronavirus, lo que dio pie a un emotivo abrazo a través de una pared de plástico. "En algunos momentos de mi vida igual no me he portado todo lo bien que debería y ellos siempre están", confesó el concursantes acerca de sus padres.

"Estoy muy emocionada, mi hijo es mi vida y confiaba mucho en él. Estaba segura de que iba a aguantar porque es un campeón, no se rinde. Siempre he pensado que tengo un hijo que no me lo merezco y es muy buena persona", afirmó la madre el extronista muy emocionada.