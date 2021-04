'Sábado deluxe' ha mostrado en exclusiva el adelanto del próximo capítulo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', donde la hija de Rocío Jurado contará todos los detalles de la agresión que sufrió por parte de Rocío Flores. Ya en la entrevista que dio con Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, adelantó información sobre aquel episodio, que rompió la relación entre madre e hija.

En este avance puede verse a una destrozada Rocío Carrasco, que relata cómo su hija acabó mandándola al hospital después de una brutal paliza. La protagonista de este programa asegura que ella tenía fuertes ataques de pánico cuando sus hijos regresaban de casa de su padre y que Rocío Flores llegó incluso a amenazarla: "No sabes la que os tienen preparada". Su hija también llegó a asegurarle que "a esta casa no me trae ni un juez ni tu madre ni tu padre que están bajo tierra".

Rocío Carrasco en el avance de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

Rocío cuenta en este avance como se gestó la manipulación de su hija, que incluso durante la paliza tenía planeado qué decir para poder culpar a su madre. "Empieza a pegarme, pero mientras ella me pega, ella va gritando '¡No me pegues!, ¡No me pegues!, ¡No me pegues!'. Y yo la miraba y era ella la que me estaba pegando a mí. Yo la veía a ella gritar y a mí se me pasó como una película por la cabeza, yo sabía que eso no era normal", explica la madre de Rocío Flores. "Ella no podía permitirse tener ningún tipo de sentimiento bueno hacía mí. Tenía que ir siempre a casa de su padre con información", sentencia Rocío Carrasco.

El presentador de 'Sábado Deluxe' también aseguró que sus compañeros del documental le habían comunicado que se habían visto en la necesidad de omitir partes de este episodio, ya que los detalles del testimonio de Rocío Carrasco sobre estos hechos eran demasiado fuertes. "Quiero que mostremos mucha atención al momento en el que se sube la música en este tráiler porque nuestros compañeros del documental se han visto en la necesidad de silenciar los espeluznantes y dolorosos momentos que vivió Rocío Carrasco a manos de su hija", explicó Jorge Javier.

El ultimátum de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez ha querido aprovechar para dar un ultimátum a la cadena y a su programa, asegurando que es hora de dejar de debatir el tema de Rocío Carrasco como se había hecho hasta ahora. "Es durísimo, creo que ha llegado el momento de que no se nos deje debatir a tontas y a locas sobre un tema tan importante. Sinceramente, creo que por salir en televisión no estamos capacitados para opinar sobre todo y desviar la atención hacia temas que no tienen que ver con esto y es no hacer un favor al testimonio de una mujer maltratada por varios miembros de su familia. La está adueñando la insensatez, pido que este tema lo trate los profesionales", concluyó el presentador.