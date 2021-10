Arkano desvela que en 'MasterChef Celebrity' le pidieron que hablara rapeando y se negó

La sexta edición de MasterChef Celebrity alcanzó su ecuador el 25 de octubre de 2021. Uno de los aspirantes que sigue en las cocinas del talent culinario es el cantante Arkano. El rapero, que ha sido muy criticado en redes sociales por sus constantes improvisaciones durante el transcurso del programa, ha aprovechado una entrevista para revelar algunos detalles sobre su participación en el mismo.

Arkano, en 'MasterChef Celebrity 6'

El alicantino, que se encuentra en plena promoción de su disco "Match", ha dado una entrevista a Marca donde ha hablado abiertamente sobre el concurso."MasterChef ha sido uno de los proyectos de mi vida", afirmaba el cantante, tras ser preguntado por esta nueva etapa de su vida en la que ha cambiado los micrófonos por los delantales. "Conviertes toda tu vida en cocina", añadía antes de asegurar que, desde que supo que iba a participar en el programa, canceló todos su proyectos profesionales para dedicarse exclusivamente "solo a esto".

Las rimas de Arkano en 'MasterChef Celebrity' ya son habituales. Sin embargo, muchos usuarios de las redes sociales están algo cansados de las mismas. El cantante no ha perdido la oportunidad de dar algunos detalles sobre su profesión y sobre su rol en el programa, respondiendo a la pregunta de si era cierto que en el programa le pidieron que hablara rapeando y él se negó. "Sí, claro. Es curioso porque la gente piensa que a mí no me cuesta trabajo improvisar rimas, pero hay una preparación emocional detrás importante. No es tan sencillo", explicaba.

Su paso por el concurso

Además de sus improvisaciones, el rapero destaca en el programa de cocina de La 1 gracias a su constancia y a sus ganas de seguir mejorando. No obstante, el de Alicante ha vestido en más de una ocasión el delantal negro, pero ha acabado salvándose de la expulsión. Por otra parte, el dúo de amistad y amor que le une a Eduardo Navarrete también es algo a destacar en su paso por 'MasterChef Celebrity'.