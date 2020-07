La reprimenda de Joaquín Prat a Monedero por cuestionar a una reportera: "No te lo voy a permitir"

Juan Carlos Monedero ha sido protagonista esta semana a raíz del escrache, entre lamentables insultos homófobos, producido en un bar de Sanlúcar de Barrameda. Un equipo de 'Cuatro al día' se desplazó hasta la localidad gaditana para intentar contactar con vecinos y visitantes que estuvieran presentes en ese momento, pero el trabajo de la reportera no convenció en absoluto al fundador de Podemos.

Joaquín Prat, Juan Carlos Monedero y Cristina Bravo

"Nosotros fuimos a Sanlúcar a preguntar a los vecinos y a gente que estuviera ese día que estaba Juan Carlos Monedero", defendió la periodista Cristina Bravo, tras hablar con un vecino que, según su versión, habría coincidido en el bar con el politólogo. "Algunos quisieron dar la cara como este señor, otros no quisieron y dijeron lo mismo, que el problema empezó porque Monedero no llevaba la mascarilla. Él perfectamente sabía donde iba, era una peña taurina y, según los vecinos, fue una provocación por ambas partes", expuso la reportera.

Monedero reaccionó muy alterado a las palabras de las reportera. "Cristina, que tú le des voz a un tipo que, sin demostración, diga que soy el agresor cuando era la víctima te sitúa reforzando el punto de vista del agresor. Le das la misma credibilidad al agresor que al agredido. Haces mal tu trabajo, Cristina", reprochó sin tapujos. La periodista siguió defendiendo su "labor periodística" que debe "ser reconocida y no tacharla de que esto no es periodismo".

Joaquín Prat, tajante

Más contundente se mostró Joaquín Prat desde plató. A pesar de que Monedero es un habitual en las tertulias y conexiones de los programas de Cuatro, el presentador reprendió con dureza su actitud. "Son testimonios que recaba la periodista, no lo dice la periodista. No te voy a permitir que digas que hace mal su trabajo. No es una cuestión de credibilidad, sino de ofrecer el punto de vista de otros que se dicen testigos del momento. No te voy a permitir que nos des lecciones de periodismo, Juan Carlos", dijo para zanjar el tema.