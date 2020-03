Jesús Gabriel, ganador de 'Prodigios 2': "Sueño con ser uno de los mejores cantantes del mundo"

Jesús Gabriel es el ganador de la segunda edición de 'Prodigios', cuya gala final se emitió en La 1 el pasado sábado 14 de marzo. El público del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, mediante voto electrónico, prefirió al joven lírico frente a la violinista Ana Molina, en la categoría de instrumental, y la bailarina Adriana Puértolas, en la modalidad de danza, otorgándole el premio de 20.000 euros. Con tan solo 11 años, ha demostrado tener un carisma especial y una magnífica voz que le augura una gran carrera musical.

, dada su procedencia venezolana, ha ido convenciendo al jurado gala tras gala, aplicando sus consejos, mejorando actuación tras actuación y Ainhoa Arteta , la soprano y miembro del jurado del talent show en la categoría de canto, se decantó por Jesús Gabriel por su "voz innata, su sabiduría y su respeto a la vida". Hablamos con la joven promesa de la música para que nos cuente, cómo ha sido su experiencia en el programa producido por Shine Iberia y qué nuevos proyectos le deparan.

Jesús Gabriel gana la segunda edición de 'Prodigios'

No me esperaba convertirme en el ganador de 'Prodigios'

En primer lugar, ¿cómo te sientes tras haber ganado la segunda edición de 'Prodigios' con el gran nivel que había?

La verdad es que no me lo esperaba. Porque todos mis compañeros eran unos maestros, unos grandes músicos. Muy buenos cantantes y qué decir de los bailarines. Cuando daban las piruetas y los saltos, me sentía como en otro mundo. Cuando dijeron que yo era el ganador, me puse súper feliz. Fueron muchas emociones al mismo tiempo y por eso me empecé a llorar. Le di las gracias a mi madre porque ella siempre me dio consejos durante el programa. Me decía que recordarse la respiración, que el vibrato lo hiciera natural... Como la buena maestra que es. Si no fuese por ella, yo no habría llegado hasta aquí.

¿A quién de tus compañeros veías ganador si no eras tú?

La verdad es que veía a todos como ganadores. Porque, por el simple hecho de haber llegado al escenario, deberíamos haber ganado todos. El día de la final yo estaba bastante nervioso porque se iba a decidir quién era el "Prodigio del Año". Pero en el fondo sabía que, fuera quien fuera, todos nos lo merecíamos, porque somos unas verdaderas máquinas.

El programa de 'Prodigios' ya estaba completamente grabado cuando comenzó a emitirse. ¿Cómo ha sido tener que guardar el secreto de que tú eras el ganador?

La verdad es que al principio me costó un poco tener que guardar el secreto. Mis compañeros de clase me preguntaban todo el rato que quién era el ganador y yo me quedaba duro como una piedra. Nunca lo dije. Y cuando por fin se supo que yo era el "Prodigio del Año", dejé de sentir esa presión. Pero en ningún momento se me escapó.

Jesús Gabriel junto al resto de finalistas de 'Prodigios'

¿Cómo te ha cambiado la vida ser ya un chico conocido? ¿Qué te dicen en el colegio y en la calle?

Bueno, esta semana no he podido salir por el coronavirus. Pero antes de que se supiera que yo era el ganador, tras la primera gala, todo el mundo sabía que yo había salido en la tele. Eso, la verdad, fue bastante bonito. Todos mis compañeros y mis profesores estaban contentos porque yo aparecía en televisión. A veces iba por la calle y me paraban para preguntarme si yo era el niño que había cantado en La 1. Yo les respondía que sí y se ponían muy contentos.

Mi abuelo me dijo que yo sería una gran cantante

En la final escogiste "Torna a Surriento" para la primera actuación y "O sole mio" para la segunda. ¿De dónde viene esta tendencia hacia los temas napolitanos?

A mi abuelo le encantaba la ciudad de Nápoles. Y de ahí viene mi agrado hacia la música napolitana. Él siempre me decía que yo iba a ser un gran cantante algún día, porque a veces me escuchaba cantar. De hecho, aparte de invertir los 20.000 euros del premio en mi formación musical, también queremos donar una parte a la investigación y el tratamiento de la gente con cáncer, porque mi abuelo murió de eso y no quiero que vuelva a repetirse esa situación. Porque me afectó bastante. Pero al tener sus "mini agendas", que es uno de mis objetos de la suerte junto con mi pañuelo y la escayola, siento que todavía está a mi lado.

Luciano Pavarotti tiene ese carisma y esa humildad que cualquier artista debería tener

¿Cuál es el artista al que más te gustaría parecerte, al que más admiras? ¿Por qué?

Mi referente es Luciano Pavarotti, porque él tiene el carisma y la humildad que cualquier artista debería tener. Y, obviamente, porque tiene una magnífica voz y canta como los ángeles. Seguramente los ángeles están felices cuando él se encuentra junto a ellos. Y en 'Prodigios' también me hizo mucha ilusión conocer a Miguel Poveda porque a mí me gusta mucho el flamenco y podría tratarse también de otro de mis referentes.

Dijiste que de 'Prodigios' te llevarías una gran familia y grandes amigos. ¿Cómo ha sido tu relación con el equipo y el resto de los concursantes detrás de las cámaras?

Siempre nos estábamos riendo detrás de las cámaras porque yo soltaba bastantes bromas. Contaba chistes para romper el hielo. Cuando hacíamos los ensayos todos nos felicitábamos. La producción era muy maja con nosotros. Todos los compañeros del programa hemos hecho un grupo y por ahí seguimos hablando. Hemos creado entre todos una familia y unas amistades que nunca se van a romper.

Jesús Gabriel actúa en la final de 'Prodigios'

Las actuaciones duran unos dos o tres minutos en el escenario, pero ¿cuánto trabajo, esfuerzo y horas de ensayo hay fuera de las cámaras?

En total había unas cuatro o cinco horillas de ensayo y de vestuario antes de las actuaciones. Yo antes de actuar practico muchas veces la letra y ensayo la melodía. Y luego empiezo a detenerme en el sonido de cada una de las notas. Después me concentro sobre todo en la interpretación, en saber de qué va la canción y el tema en general. Y, por último, me subo al escenario y empiezo a cantar.

Ainhoa Arteta me ha dado unos consejos que nunca voy a olvidar

¿Cómo te ha ayudado Ainhoa Arteta, jurado de la modalidad de canto? ¿Qué has aprendido de ella?

Me ha dado consejos que nunca voy a poder olvidar. El primero de ellos es que no me vibre cuerpo. Y el segundo que respete cada una de las notas. Esas dos cosas que me dijo las tendré en cuenta durante toda mi carrera. He aplicado también todos los consejos del jurado y desde que acabó 'Prodigios' también he practicado bastante con el piano de mi casa y cantando mucho junto a mi madre, que es maestra.

¿Qué consejo le darías a otros niños y niñas que piensan en participar en la siguiente edición de 'Prodigios'?

Les diría sobre todo que sigan sus sueños. Yo siempre digo que un niño materialmente pobre se convierte en un niño intelectualmente rico a través de la música y de cualquier arte. Por ejemplo, si les gusta tocar el violín o la guitarra, que se lancen a ello y demuestren su talento. Que no se corten. Les diría que no dudasen en apuntarse al casting de 'Prodigios'.

Mi sueño es convertirme en uno de los mejores cantantes del mundo

¿Y cuál es tu sueño?

Mi sueño es convertirme en uno de los mejores cantantes del mundo. Me gustaría actuar en los escenarios y teatros más importantes. También me gustaría ser un gran tubista, porque toco muy bien la tuba. Empecé a tocarla hace un año. Yo solamente me veo haciendo algo relacionado con la música. Comencé a cantar porque algo dentro de mí me dijo que yo tenía que ser un músico. Y como mi madre trabajaba en los coros, ella me empezó a ayudar dándome clases en casa. Por eso he podido formarme como un cantante.

¿Te animarías a participar en 'Idol Kids' o 'La Voz Kids' tras haber ganado 'Prodigios'?

Esos programas tienen otro tipo de enfoque. Están más enfocados en la música actual, como el reggaetón, por ejemplo. Y a mí me gusta más la música clásica, como la ópera. Así que en un principio no me animaría a participar, pero tendría que pensármelo.