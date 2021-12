La carrera hasta el éxito nunca es fácil, más todavía si eres actriz, que tienes que pasar por un sinfín de castings hasta, finalmente, cuadrar en un papel. Pues esto es lo que le pasó a Kristin Davis, quien, antes de saltar a la fama gracias a su papel de Charlotte en 'Sexo en Nueva York', fue rechazada en 'Friends'.

Kristina Davis, en 'Friends' junto a Jennifer Aniston

A raíz del estreno de 'And Just Like That...', el reboot de 'Sexo en Nueva York', Davis concedió una entrevista en 'The Late Show with James Corden'. En este espacio, la actriz explicó que ella misma acudió a una audición de 'Friends' para interpretar a Mónica. "Yo fui una de las 8.000 chicas que se presentó para el papel", confirmaba la actriz. Además, la estadounidense, por aquel entonces era amiga de Courteney Cox.

"En aquel momento, iba a la misma clase de yoga que Courteney, después de clase solíamos salir juntas, muchas éramos actrices pero sin trabajo", explicó Davis. En una de esas clases, Courtney llegó y les dijo que la acompañaran a comprarse un coche porque estaba muy contenta con un "episodio piloto" que había grabado. Esa prueba resultó ser de 'Friends' y así comenzó para Cox un largo camino profesional que duraría diez años.

Lo cierto es que, finalmente, Davis sí tuvo un papel en 'Friends'. Fue en el capítulo siete de la séptima temporada, la actriz interpretó a Erin, uno de los amores de Joey que, además, también se hizo muy amiga de Rachel y Phoebe. La estadounidense interpretaba a esa chica "perfecta" que llega después de una ruptura amorosa dispuesta a cambiar el panorama.

Kristina Davis responde a las críticas de 'And Just Like That'

Kristina Davis dedicó unas palabras a toda esa gente que, a través de redes sociales, escribe comentarios negativos sobre el aspecto físico de las protagonistas de 'And Just Like That...'. En una entrevista con The Times, la actriz expresó: "Todo el mundo quiere comentar, a favor, en contra o diciendo lo que sea; sobre nuestro pelo, nuestras caras.. Me siento enfadada", comentó, pidiendo un poco más de respeto hacia ella y sus compañeras.