Se abre un nuevo capítulo en el juicio de la "operación Tándem". El marido de Ana Rosa Quintana, Juan Muñoz Támara, llegó a un pacto con la Fiscalía para rebajar su pena de cárcel. Sin embargo, el empresario señaló al hijo de José Manuel Villarejo, situándolo en la reunión que tuvo lugar entre las partes para organizar un plan contra un exsocio insolvente. Estas declaraciones no han gustado nada al antiguo comisario, que no ha dudado en amenazar con contarlo "todo".

José Manuel Villarejo y Ana Rosa Quintana

"Confío en que al final alguien ponga un poco de cordura; de lo contrario, que cada uno aguante el tirón. Voy a declarar sobre la pantomima que ha hecho el maridito de mi buena amiga Ana Rosa y lo lamento porque la respeto mucho", declaraba Villarejo a las puertas de la Audiencia Nacional. Más tarde, ya en el banquillo, explicó su relación con el matrimonio y el por qué de su intervención para perjudicar a los objetivos de los hermanos Muñoz Támara.

Además, el excomisario reveló que participó en el "proyecto Pintor para hacer un favor a Quintana, a quien "quiero muchísimo". "Me lo pidió desesperada, porque estaba cansada de las irregularidades de su marido con la constructora. Temía la repercusión si se llegaba a saber que era un blanqueador habitual con la fabricación de facturas falsas", aseguró. Villarejo lanzó entonces la bomba: "Si no es en este momento, voy a demostrar todo sobre las relaciones con Ana Rosa Quintana, sus conocimientos de la Reina Letizia y la persona que me da ese dinero", amenazaba.

Enfurecido por las acusaciones a su hijo

Villarejo apuntó que "la cobardía y el miedo le han hecho mentir", en relación a las declaraciones que hizo sobre su hijo. "Hay un umbral que no se debe pasar. Implicar a mi hijo, que pasaba por allí, es un acto canallesco. ¡Como si fueran más importantes sus hijos que los míos. Es una bellaquería!", dijo muy enfadado. ¿Terminará finalmente sacando esas informaciones a la luz?