Yolanda Ramos se convierte en Daenerys Targaryen para dar un toque de atención a los "señoros"

Yolanda Ramos es una de las humoristas y actrices más versátiles del panorama audiovisual español y lo ha demostrado una vez más al protagonizar un anuncio de Badoo, una red social para conocer a gente nueva a través de Internet. En el spot, la concursante de 'MasterChef Celebrity 4' se mete en la piel de Daenerys Targaryen (a la que da vida Emilia Clarke), uno de los personajes más icónicos de la popular 'Juego de Tronos'. Ramos se define como "cuidadora de huevos" y "mamasita de dragones".

Yolanda Ramos, muy enfadada para reivindicar un importante mensaje, en Badoo

Junto a Jon "Nevadito", la reina de dragones ibérica entra en escena para ocupar el trono de hierro y lanzar un importante mensaje a los usuarios de la plataforma de citas y al conjunto de la sociedad en general. En concreto, el mensaje de Ramos va dirigido a "los señoros" y a los comentarios ofensivos y despectivos que hacen tras sus citas con mujeres, a las que tachan, en algunos casos, de feas y gordas.

La humorista se muestra especialmente molesta con los que habitan en el "reino de los cuñaos", porque considera que no le ponen las cosas fáciles, ya que "les jode" estar gobernados por una mujer: "Me vienen a tocar mi coño moreno". Ramos lee en el spot una serie de comentarios muy hirientes que diversos hombres han vertido en la red tras sus citas fallidas con mujeres. Unos mensajes que no hacen ninguna gracia a la reina de dragones, "Daninis Taljarien", que se define a sí misma como "un referente feminista" dispuesta a decir algo muy importante.

"A casa a pensar"

"¿Os haría gracia que les hicieran estos comentarios a vuestras abuelas, a vuestras madres, a vuestras hijas?", pregunta Ramos a todos aquellos hombres que dejan este tipo de comentarios en Internet. Ella misma tiene la respuesta: "no, porque el odio no hace ni puta gracia". Tras esta importante y necesaria reivindicación, en la que la humorista pide respeto y empatía, insta a quienes lanzan esos dañinos mensajes a que se vayan "a casa a pensar".