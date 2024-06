Así alterará la Eurocopa 2024 la emisión de 'La promesa' y 'La Moderna' en La 1

Por Mario de Hipólito de Sande |

Los aficionados de 'La promesa', tendrán que prepararse para cambios significativos en su programación habitual. RTVE ha adquirido los derechos de la Eurocopa 2024, lo que, junto con otros eventos deportivos veraniegos como el Tour de Francia, los Juegos Olímpicos de París y la vuelta ciclista española, reducirá el tiempo dedicado a las series de ficción. Esta situación no es nueva para los espectadores de La 1, quienes recordarán interrupciones similares en el pasado, como con 'Servir y proteger'.

'La moderna'

La Eurocopa 2024 ha comenzado el viernes 14 de junio con el partido inaugural entre Alemania y Escocia, que. RTVE ha publicado el calendario de la fase de grupos, que se emitirá en La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play hasta el 26 de junio. Durante estas dos semanas,y cambios.

Para reducir el impacto de estas interrupciones, La 1 ha decidido ajustar su programación. Durante la semana del 17 al 21 de junio, se transmitirán cuatro episodios de 'La promesa', excepto el miércoles 19 de junio. Además, el jueves 20 y el viernes 21 de junio, 'La Moderna' se emitirá solo media hora, comenzando 'La promesa' a las 17:00 horas para dar paso al fútbol a las 18:00 horas. Esta estrategia, aunque puede ser frustrante para los seguidores de 'La Moderna', busca asegurar que 'La promesa' mantenga una emisión relativamente constante. Esta táctica podría repetirse la semana del 24 al 28 de junio, balanceando así la programación deportiva y la continuidad de las series favoritas del público.

Otras opciones

Otra alternativa que podría considerar RTVE es subir a RTVE Play los episodios de las series que no se emitan debido a la programación deportiva. Esto permitiría a los seguidores ver los episodios en streaming sin interrupciones, manteniendo el seguimiento de las tramas. Con esta estrategia no solo se beneficiaría a los espectadores, que no se perderían ningún episodio, sino que también aumentaría la popularidad y uso de RTVE Play.