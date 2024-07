'Cifras y letras' cumple 100 programas en La 2 tras seis meses en emisión

Por Sergio Navarro |

El 15 de enero de este 2024 regresaba a La 2 el mítico concurso 'Cifras y letras', que este jueves 11 de julio cumple su programa número 100 en La 2. Es momento de celebrar la gran acogida que ha tenido el programa en una franja muy competitiva como es el access prime time, donde poco a poco se ha ganado la fidelidad de los espectadores cosechando notables datos de audiencia.

David Calle, Aitor Albizua y Elena Herráiz en el programa número 100 de 'Cifras y letras'

Palabras del equipo

Y es que en sus seis meses de emisión. Esta nueva versión del formato está conducida por Aitor Albizua , con la colaboración de los expertos Elena Herráiz David Calle , y producida por Atomis Media - Prime Time Media AIE para RTVE.

Después de cien entregas, las cifras y las letras se han hecho un hueco entre lo más visto de La 2. De ello presume su presentador, que aprovecha para poner en valor la cultura en televisión: "Me enorgullece que las matemáticas y las palabras sean virales gracias a 'Cifras y letras' y me emociona que padres y madres me digan que chavales de entre 7 y 12 años hacen ejercicios de cálculo mental justo antes de irse a la cama". Además, Albizua desea que estos 100 programas sean "solo el inicio de una etapa consolidada del formato".

"De estos 100 programas, me quedo con los concursantes que han venido y con la gente que nos ve y nos comparte su ilusión y su entusiasmo por la calle", comenta Elena Herráiz. Por otro lado, para su compañero David Calle, "es un honor celebrar estos 100 programas. Trabajar en el concurso me ha brindado la oportunidad de hacer algo diferente en mi profesión, descubriendo una faceta hasta ahora inexplorada que me está reportando muy gratas satisfacciones".

Concursantes míticos

Un total de 102 concursantes han sido los que han pasado por las 100 entregas del programa, pero solo unos pocos serán recordados por sus espectadores más fieles. Es el caso de Álvaro Gamboa, el estudiante de Matemáticas que, con tan solo 19 años, se convirtió en el participante más joven. En su paso por el programa, además de destacar por su rapidez mental, también lo hizo por su simpatía y sentido del humor. También será recordado Fer Castro, quien se vio obligado a causar baja por motivos médicos una vez se consolidó en el programa, aunque regresó semanas después.

Un bote con máximo de audiencia

De estos más de cien concursantes, solo uno ha conseguido hacerse con el premio. El pasado 21 de mayo Miguel Borrego hacía historia al ganar el bote del concurso, de 111.000 euros, y marcar un récord histórico de audiencia con casi un millón de espectadores únicos, 514.000 espectadores de audiencia media y el 4,3% de cuota.