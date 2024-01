Por Almudena M. Lizana |

'Entrevías' llega a su fin. La ficción creada por David Bermejo ha terminado el rodaje de su cuarta y última temporada en la que los espectadores dirán adiós a la familia Abantos y a todos los personajes que han enriquecido las historias del barrio en la serie producida por Alea Media.

Foto del rodaje final de 'Entrevías'

en la que aparece gran parte del equipo, tanto creativo como técnico. Además, parte del reparto de la serie ha dedicado unas bonitas palabras a la ficción que se estrenó en febrero de 2022 en Telecinco y posteriormente triunfó en Netflix. "No sé si estoy preparado para dejarte ir.", escribía Miguel Ángel Jiménez , Santi en la serie, en su cuenta de Instagram.

"Vaya viajazo nos hemos pegado que nos unirá para siempre", decía, agradeciendo a compañeros, directores y todo el equipo que hay detrás de 'Entrevías'. María Molins también aprovechaba sus redes sociales para decir adiós a la serie. "Sin duda alguna, la cultura nos hace mejores... A través de las vidas de los personajes que vemos, leemos... Entendemos un poquito más las nuestras. Esa es la grandeza y la humildad de nuestro oficio", escribía la actriz.

Unidos para siempre

Laura Ramos dedicaba varios post en su cuenta de Instagram durante los últimos días de rodaje, dando también las gracias a José Coronado por "el aprendizaje". "Un honor y una suerte muy grande haber trabajado tres años a tu lado", añadía. "No solo me ha dado la oportunidad de hacer cosas que yo nunca había pensado, si no de conocer a un equipo de gente que son una familia maravillosa", se pronunciaba también Viktor Beltrán, Pantera en la serie.