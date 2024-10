'La promesa' dejará que Julia se sincere con Martina y Jana hablará con la marquesa

Por Alejandro Burrueco Marín |

'La promesa' ha mostrado a una Jana presionada en su capítulo 433, emitido este martes 1 de octubre. La joven ha necesitado una reconciliación urgente con Manuel para poder llevarlo mejor. Catalina le ha explicado al conde qué fue lo que pasó realmente con Adriano, pero Pelayo no ha sido capaz de asimilarlo. A su vez, María Fernández ha lanzado una acusación acerca de quién podría haber entregado el cuaderno a la marquesa.

Capítulo 434 de 'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

, cuyo matrimonio se ha tambaleado todavía más al no encontrar soluciones a la decisión de su hijo. También Ricardo y Santos han vivido momentos tensos, y. Finalmente, Curro le ha contado a Manuel quién es Julia realmente.

La boda seguirá acaparando el foco en el capítulo 434 de 'La promesa', que se emitirá el miércoles 2 de octubre. La marquesa pedirá en cocinas que el asunto de su hijo se trate con la máxima discreción, así que Jana se atreverá a hablar con ella. Además, Martina se compadecerá de Julia cuando le cuente toda la verdad y Pelayo aumentará sus dudas después de que Catalina le diga que le gustaría tener un hijo con él.

La relación de María Fernández y Salvador no está en buen momento, cosa que acabará confesando la doncella. Lope no dejará que la duquesa de Carril lo asuste y Margarita le contará a Ayala que Martina no se quiere ir a vivir con ellos. Teresa verá sin poder hacer nada cómo Petra seguirá sin dar tregua a Marcelo. Por último, Manuel se reunirá con sus padres para repetirles que sí se casará con Jana.