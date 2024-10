'La promesa' prescindirá de Jana y Rómulo decidirá actuar para liberar a Manuel

Por Alejandro Burrueco Marín |

El capítulo 439 de 'La promesa' emitido este miércoles 9 de octubre ha mantenido las sospechas del sargento Burdina con respecto a Manuel. El hijo de los marqueses se ha sometido a más interrogatorios y han aparecido nuevas pruebas que podrían ponerle en un aprieto. Al mismo tiempo, Jana ha estallado contra los marqueses por sus constantes intervenciones desde que detuvieron a Manuel.

Capítulo 440 de 'La promesa'

¿Qué pasará el jueves?

. Por su parte, Margarita no ha estado tan centrada en la ceremonia y ha tenido otros asuntos en la cabeza. Petra ha seguido discutiendo con los mayordomos y no se ha tomado nada bien la verdad sobre Pía. Desde las cocinas,, por lo que han empezado a sospechar del tema.

El capítulo 440 de 'La promesa' comenzará con un bombazo el próximo jueves 10 de octubre: Alonso despedirá a Jana. El marques no permitirá que Manuel se case con una doncella. El hijo de los marqueses seguirá preso, pese a las gestiones de sus padres, y Rómulo decidirá actuar. Catalina, cansada de la situación, le dará un ultimátum a Pelayo, mientras que Julia y Curro se han acercado aún más.

Volviendo a los fogones, las cocineras sospecharán que Lope y Vera no están pasando un buen momento, por lo que preguntarán directamente al cocinero. Al no esperarse las preguntas, a Lope se le escapará el secreto de Vera y desvelará su verdadera identidad. Ricardo intentará tomar distancia con Pía y Santos confirmará que no conocía toda la verdad sobre la muerte de su madre.