'La promesa' recibirá una visita sorpresa y tomará una decisión radical para ayudar a Pía

Por Redacción |

'La promesa' ha sufrido una vez más las alteraciones de programación provocadas por la Eurocopa, aunque eso no ha impedido al público disfrutar de un nuevo episodio íntegro (aunque un poco antes de lo habitual). En la emisión del martes 2 de julio, Rómulo se ha acercado a Santos para intentar aclarar su futuro y, contra todo pronóstico, este movimiento puede haber sido clave para que el joven no lo dé todo por perdido. Por su parte, Virtudes se ha enterado de que recibirá ayuda, por lo que no ha tardado en agradecer ese gesto.

'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

Mientras tanto, la tensión entre Ayala y Petra no ha amainado lo más mínimo y, tras la última afrenta, el ama de llaves ha terminado amenazando al conde. Aparte de atestiguar ese choque,, que le ha llevado a desahogarse, sin reparos, con varios invitados. De la misma manera, aunque con una actitud diferente, Jana también se ha mostrado afectada, por lo que María Fernández se ha propuesto ayudarla, aunque

En el episodio 390 de 'La promesa', que se emite el miércoles 3 de julio en La 1 en su horario habitual de las 17:30, Martina se defenderá de un ataque de su compañera de habitación, y esta agresión acabará deslizándose hasta el palacio, donde despertará la preocupación de sus seres queridos. En paralelo, Rómulo le contará a Alonso lo sucedido con Gregorio y entre ambos tejerán un drástico plan: Jana se trasladará a la cueva junto a María Fernández para poder cuidar de Pía sin levantar demasiadas sospechas.

En lo que respecta a las relaciones amorosas, Catalina y Adriano serán incapaces de negar lo que sienten, ya que la tensión cada vez es más evidente. Y en la carpeta de Vera y Lope, la doncella se declarará e incluso asegurará que se enfrentará a Santos si es necesario, pero todo dará un vuelco cuando el lacayo prometa estar dispuesto a cambiar. Por último, Virtudes engañará a Ricardo y una visita sorpresa se presentará en el palacio.