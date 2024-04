Así se vive 'Late Xou con Marc Giró' desde dentro, bailando en el ascensor y con Las Glorias alrededor

Por Toño García Rodríguez |

Convertido en uno de los presentadores revelación, Marc Giró y su equipo invitaron a FormulaTV a participar en su programa, y aquí te contamos cómo fue vivir a grabación desde dentro. En un primer momento, nuestro papel como periodistas se limitaba a asistir a la presentación de la nueva parrilla de La 2 en las instalaciones de RTVE en Barcelona, pero, un día antes del viaje, una particular propuesta llegó a redacción. El equipo de 'Late Xou' nos ofrecía participar en el sketch del ascensor, una pequeña escena de apertura que utilizan para anunciar al invitado de cada semana. Cuando digo participar, quiero decir bailar.

Javier Gutiérrez y Marc Giró durante la grabación de 'Late Xou'

Compañeros de baile

Nosotros, como periodistas comprometidos, aceptamos el reto.. La cadena nos hizo llegar un vídeo de dos minutos donde se realizaba la coreografía.... No obstante, como diría Buika , "un poco de calma mis amores", porque, pero se repetía a diferentes velocidades. Ese miércoles (la grabación era al día siguiente), buscamos un hueco para ensayar un par de veces el baile y saber a qué reto nos enfrentábamos.se trataba de hacer comedia, ¿no?

Una vez en la estación, descubrimos quiénes serían nuestros compañeros de baile: otros dos periodistas de Madrid. La rueda de prensa empezaba a las 16:00, así que comimos en el comedor de RTVE y a las 15:30 nos llevaron a una sala de invitados. Allí pasamos una hora hasta que llegaron los medios de comunicación catalanes. Una hora en la que ensayamos juntos el baile y preparamos nuestras preguntas. Con algo de retraso nos llevaron hasta el plató de 'Late Xou', donde esperaban rostros como Carlos del Amor, Marc Clotet, Berto Romero o María Eizaguirre, entre otros muchos. No obstante, perdieron rápidamente el protagonismo.

Posado de los principales rostros de La 2

Las Glorias, la gran sorpresa

Nada más sentarnos en las gradas del público, dos mujeres de chaqueta roja y peluca se acercaron a nosotros. Eran Las Glorias, las personas más icónicas que podía haber en todo ese edificio (con permiso de MEC). Rápidamente se presentaron, nos contaron sus cosas, nos preguntaron por las nuestras... Y se hizo la magia. Las vedettes del programa se convirtieron en nuestras aliadas, en nuestras mejores amigas allí dentro. Si queríamos una entrevista, allí estaban ellas dispuestas a conseguirla para nosotros. Nos hablaron de su espectáculo, de cómo era trabajar con Marc Giró, e incluso de las goteras de una de las salas de invitados. Verdaderamente, no callaban.

Profesionales de la danza

Terminada la rueda de prensa, entrevistamos a los protagonistas de los nuevos estrenos y volvimos a nuestra sala de invitados. Los periodistas catalanes se fueron, exceptuando una compañera que entró directa hacia nosotros tratando de encontrar a sus compañeros de baile. Efectivamente, éramos cinco los afortunados. En ese momento, la puerta se abrió y todos reaccionamos como si entrase el mismísimo Brad Pitt. Se trataba de Javi, el coreógrafo del programa y protagonista del videotutorial que nos enviaron el día anterior. Para nosotros era como ver una estrella. Era la salvación.

#LateXou con Marc Giró te espera mañana después de #OvejasEléctricas 🐑​⚡​con el actor @javiergutialva, la periodista Rosa María Calaf, el regreso de la sección de @candela_penya y la actuación de @Cirque 🎪 pic.twitter.com/XGKmgI7Pcf — La 2 (@la2_tve) April 8, 2024

Ensayamos varias veces con él, que tuvo que alucinar con nuestras capacidades artísticas, y descubrimos que estaría frente a nosotros durante la grabación. Menos mal. Tras ensayar mil veces, incluso con Marc Giró, el baile estaba perfecto, con ejecución limpia y estilo en el movimiento, pero algo truncó nuestra preparación. Además de unos chalecos de prensa, debíamos llevar un micrófono en la mano, algo que no encajaba en la coreografía inicial y a lo que teníamos que adaptarnos en diez minutos. Una chica de producción nos llevó hasta el set de grabación. Los nervios flotaban en el aire.

Un baile contenido

El "ascensor" resultó ser mucho más pequeño de lo que pensábamos y todos los pasos hacia la derecha (que eran muchos) chocaban con una de las paredes. En fin, un cuadro. Hicimos tres tomas hasta que les convenció, pues la primera era digna de cámara oculta. El invitado, Javier Gutiérrez, comenzó a hacer sonidos de pájaro sin previo aviso, algo que pilló por sorpresa a una de nuestras compañeras de baile, que no supo cuándo apretar el botón del ascensor. Por no hablar de las veinte personas que había observando cómo hacíamos el payaso. Ya puedo imaginar lo que siente una estrella...

Rosa María Calaf y Marc Giró durante la entrevista en 'Late Xou'

En las gradas

Una vez grabado, fuimos como público al programa. Allí pasaron dos cosas, una buena y otra mala. La mala es que tuvimos que sentarnos en las escaleras. La buena, que teníamos a Las Glorias a escasos dos metros y, como ya he dicho antes, no callaban. En cada pausa de la grabación sus comentarios acerca del público de alrededor no tenían desperdicio. Estaban fritas y no tenían ningún reparo en hacerlo saber. Desde allí, y con sus aportaciones en voz baja, pudimos ver las entrevistas que Marc Giró realizó a Javier Gutiérrez y Rosa María Calaf. La intervención de Candela Peña ya estaba grabada y no pudimos conocerla.

Candela Peña en 'Late Xou'

San Cugat y vuelta a casa

Finalizado el programa, atravesamos los pasillos de RTVE, donde se encuentran reliquias como la guitarra de Rodolfo Chikilicuatre o la bola de cristal, y un coche de producción nos acercó hasta San Cugat, el pueblo más cercano donde podíamos cenar. Sí, las instalaciones de RTVE no están precisamente rodeadas de civilización, y nuestro hotel tampoco. Cenamos allí y volvimos en tren a la estación más cercana al hotel. Al día siguiente, vuelta en tren a Madrid. Sin duda, una experiencia divertida y delirante en la que Las Glorias fueron el plato principal.