Madrid Content City aspira a ser el "epicentro europeo del audiovisual" uniendo industria y universidad

A comienzos de este año, Netflix se instaló en la madrileña localidad de Tres Cantos -en la Ciudad de la Tele del grupo Secuoya- creando el mayor hub de producción de España, donde ya produjo algunos de sus mejores títulos la última temporada. Alrededor de esas instalaciones, cuya primera fase ya está concluida y en funcionamiento -con 22.000 metros cuadrados repartidos entre cinco estudios, servicios de producción, oficinas, almacenes, áreas de restauración y un auditorio para 250 personas-, crecerá a partir de ahora uno de los mayores complejos audiovisuales de Europa: Madrid Content City.

Autoridades y promotores en la presentación de Madrid Content City

La construcción de la últimas fases está prevista para finales de 2021. En total serán 140.000 metros cuadrados para convertir a Madrid en el "epicentro europeo de la industria audiovisual europea. Una inversión de 120 millones de euros cubierta por capital privado para el que será el segundo centro de producción más grande de Europa, solo después de Pinewood (Reino Unido) y por delante de los míticos Cinecittà de Roma y Cite du Cinema de París.

A la presentación del complejo han acudido la Presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso; el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque; el Presidente de Grupo Planeta, D. José Creuheras; D. Carlos Giménez, CEO de Planeta Formación y Universidades y D. Raúl Berdonés, presidente de Madrid Content City. La actriz Mariam Hernández ha sido la encargada de presentar el acto.

Raúl Berdones, presidente de Madrid Content City, se ha mostrado orgulloso de presentar un proyecto que, asegura, elevará a España a "referente en el audiovisual europeo". "Esto ya no es un sueño, es una realidad", ha remarcado alabando el trabajo de su socio en Roots, Pablo Jimeno. "No hay mejor momento para presentarlo que ahora, cuando la producción española y en español está pasando un momento tan dulce", ha destacado. No en vano, solo Estados Unidos, Reino Unido y Argentina se sitúan ahora mismo delante de España en cuanto a exportación de ficción, según un estudio de Prado Tejados.

A pesar de que Netflix es el núcleo, Berdones ha lanzado un guante a la televisión en abierto y al camino que abrieron estas cadenas. "Esto ha sido posible gracias al talento español pero también a las televisiones en abierto. No hay que olvidar que durante décadas produjeron ficciones de calidad que nos han permitido llegar hasta aquí".

'La Casa de Papel', referente de Netflix

Berdones ha valorado el "salto de gigante" de la industria audiovisual española en el último lustro: "De 2015 a 2018, la producción de ficción en España creció un 53%; de aportar menos de 400 millones de euros ha pasado a 780", ha aclarado sobre lo que considera un fenómeno, pero "no una burbuja". Su apuesta es que "cuando todo esté instaurado creemos que aportará 867 millones a la Comunidad de Madrid. Cuando se consolide el mercado trabajarán más de 18.000 personas en la producción de ficción en España". En ese sentido, ha destacado que países como Colombia o Mexico "ya se han interesado por este modelo".

Aunque el proyecto se ha sacado adelante con inversión privada, Berdones ha reclamado también la colaboración de las instituciones y, por supuesto, el resto de productoras. "Todo esto no es para Secuoya y Netflix; es para todos. Tienen que incorporarse más productoras y todo aquel que crea que sumando esfuerzos se hace grande la industria", ha defendido.

Para dar cabida a todo el talento, sea cual sea su situación económica, el plan es lanzar 100 becas al año para estudiar. "Todo este desarrollo tiene sentido desde la empresa privada, pero tenemos que sentir el apoyo desde lo publico", ha recalcado Berdones, pidiendo que las autoridades colaboren ahora con conexiones de Cercanías, la M-50 y el apoyo a la Madrid Film Comission y la Spanish Film Comission.

7.000 alumnos en el Madrid Content Campus

El Grupo Planeta, a través de su división de Formación y Universidades, participará en la creación de un campus universitario especializado en creación, gestión y producción audiovisual. Se prevé que el Madrid Content Campus, entendido como un "ecosistema innovador donde la industria, la universidad y los profesionales se desarrollen juntos", tenga capacidad para más de 7.000 alumnos.

Según el presidente del grupo, José Creuheras, Planeta es el líder en formación privada en lengua española con 100.000 alumnos, cifra que esperan aumentar con la llegada en 2021 del Madrid Content Campus. "El talento nace de las personas y nosotros siempre hemos puesto en contacto el talento con las personas", ha defendido. "Creemos en el poder de la reflexión y la emoción, ese es nuestro lema en lo audiovisual y en todo nuestro negocio".

Pedro Duque y la idea de universidad pública

Como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque ha celebrado que se instalen nuevas industrias en nuestro país. "España es un sitio donde es muy rentable invertir para las empresas del mundo: existe el talento, la formación de nuestros jóvenes y una intención de hacer las cosas bien". Duque valora el "grandísimo mérito" que supone tener estos proyectos y desarrollarlos "únicamente con inversión privada". Por eso, anuncia que el gobierno ya tiene en mente crear una nueva normativa universitaria "para que estos proyectos también puedan desarrollarse en la universidad pública".

Pedro Duque asistió como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado este día como "histórico", pues "nace una nueva ciudad del audiovisual". "Todos queremos comunicarnos e informarnos y tener ocio de una manera muy diferente. Las autoridades tenemos que ser conscientes y sensibles a esos cambios y poner nuestra mano a disposición del progreso", ha explicado la mandataria autonómica, seguro de que "la pluralidad que tiene España nos ha permitido ser plató de películas o series y ahora queremos que Madrid se convierta en un gran plató". Ayuso ha prometido apoyo público: "Todo esto es necesario que se haga con la ayuda de la Comunidad, acompañando a todo aquel que arriesga, porque Netflix ha permitido que nuestras producciones sean conocidas por todo el mundo".