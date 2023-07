Miquel Iceta se emociona al recordar cómo le contó a su madre que "le gustaban los chicos"

Por Redacción |

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, fue uno de los invitados del plató de 'laSexta Xplica!'. El político ha tratado temas de actualidad como la "política de cancelación" de Vox, siendo muy crítico al respecto. "No lleva ni un mes en los ayuntamientos y ya está censurando desde Lope de Vega hasta Disney", denunciaba Iceta.

'LaSexta Xplica!'

Sin embargo, Iceta no solo señala a Vox, sino que también culpabiliza al PP por lo que está ocurriendo. ". Además, el Partido Popular no mueve un dedo frente a desmanes como los que acabo de describir", añadía Iceta.

Poco después, se ponía también sobre la mesa la colocación de banderas LGTBIQ+ en ayuntamientos e instituciones. Además, se le preguntaba al ministro si veía en peligro sus propios derechos. "Soy extremadamente prudente y no me gusta utilizar trazo grueso, pero si Vox influye en los gobiernos el colectivo LGTBI va a estar en peor situación", decía contundente Iceta.

Con la bandera

Llevo la bandera hoy porque por estar con vosotros, no he podido estar en las calles de Barcelona celebrando el Orgullo. Por eso me he puesto mi bandera. (...) Sí hay libertades en riesgo, porque he oído eso de 'que haya homosexuales, pero que no lo muestren en la calle'. Y a mí eso me emociona", exponía el ministro.

"Yo soy de otro tiempo, voy a hacer 63 años y me acuerdo de los años 80, de la dificultad añadida que supuso el Sida y del miedo que sintió mi madre cuando le expliqué que era homosexual, le dije 'me gustan los chicos'. Sé que lo vivió con miedo porque pensaba que yo iba a ser infeliz porque correría riesgos", decía muy emocionado el político.