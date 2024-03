Por Redacción |

'Pecado original' ha mantenido su sitio en el corazón de la tarde de Antena 3 pese a la despedida de 'Amar es para siempre'. La ficción turca seguirá fiel a su cita habitual con los espectadores, que el viernes 8 de marzo fueron testigos de un momento realmente tenso entre Feride y Asuman. Las madres de Çağatay y Yildiz se vieron las caras en la lavandería, y la fricción entre ambas fue tal que las consecuencias del encuentro pueden ser determinantes.

¿Qué pasará el lunes?

"No he venido a discutir contigo. He venido a hablarte de madre a madre.", arrancaba Feride, que inmediatamente después aseguraba que quería que "todo esto acabe" y sacaba un sobre lleno de dinero para comprar la voluntad de su interlocutora. "", respondía Asuman, rechazando las 5.000 liras, pero, al mismo tiempo, cayendo en la provocación. En paralelo, Çagatay despertó dudas en Yildiz por su negativa al matrimonio, aunque

El próximo episodio de 'Pecado original', que verá la luz el lunes 11 de marzo en la tarde de Antena 3, avanzará en la candente situación en la que se encuentran inmersos Yildiz y Çagatay. Ambos decidirán casarse a escondidas, lo cual provocará, como cabía esperar, un enorme enfado en Feride. Sin embargo, la pareja desatenderá las opiniones de terceros tras haber pasado tanto tiempo frustrados por esas intervenciones externas y, con este giro de los acontecimientos, intentarán emprender su propio camino.

Otro descubrimiento inesperado será el de Çaner, que se enterará de que Mert tiene un hijo secreto. Por su parte, Zehra se enfrentará a Ender tras quedar convencida de que estuvo implicada en la muerte de Halit. Su objetivo es encontrar al resto de culpables, por lo que tendrá que recabar la información restante. Sin embargo, la actitud de Zehra será realmente consecuencia de las manipulaciones de Sahika.