Por Redacción |

Mediaset ya ha repartido dos piezas del prime time de Telecinco tan importantes como 'Entrevías' y 'Gran Hermano', que volverán el lunes 2 y el jueves 5 de septiembre, respectivamente, pero también tiene en mente la composición de las parrillas de Cuatro de cara a la nueva temporada. En ese sentido, una de las grandes bazas es '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' que, tras pasar siete años en el congelador del grupo de comunicación, finalmente ha sacado adelante una sexta edición que ya tiene fecha de lanzamiento.

Luján Argüelles en la presentación de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'

La nueva temporada del dating show presentado por Luján Argüelles . Al igual que el resto de propuestas nocturnas de la cadena roja, lo hará tras la inamovible emisión de ' First Dates ', que suele acabar sobre las 22:50.

La fecha de lanzamiento ha sido confirmada en una presentación celebrada en las instalaciones de Mediaset España este miércoles 28 de agosto. Al evento han acudido tanto Luján Argüelles como Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España, e Isabel Navarro, directora de casting de Warner Bros. ITVP España. "Para mí es la mejor edición de 'QQCCMH'", arranca la presentadora, que vuelve a ponerse al frente en esta sexta temporada.

Una vez más, el reality entrelazará "amor y humor", ya que su mecánica será muy familiar: varios solteros tratarán encontrar al amor de sus vidas, y para ello contarán con sus madres como consejeras. "Es como una sitcom, pero con personajes reales", apunta Argüelles, que eleva las relaciones maternofiliales a "historia de la humanidad". De hecho, la asturiana divide su empatía con ambas caras de la moneda: "Me identifico con las madres por la edad que tengo, pero me identifico con los hijos porque estoy buscando el amor".

Casting a medida

Para que esas relaciones funcionen en la pequeña pantalla, era fundamental volver a contar con Argüelles, que se prestó inmediatamente a regresar: "Cuando me llamaron fue como cuando te llama ese novio que echabas de menos y tu vida vuelve a tener sentido". Además, se ha realizado un exhaustivo trabajo en el departamento de casting. "Buscábamos cinco perfiles muy diferentes de madres e hijos", señala Navarro. "El casting es mediante búsqueda directa, no es abierto como 'Gran Hermano'. Si no funciona el casting no hay programa", matiza la ejecutiva, centrada en encontrar el equilibrio con cada una de las parejas: "A veces tenemos un protagonista buenísimo, pero la madre no se sustenta o al revés, una madre buenísima y el protagonista no tira".

Tras completar esa selección a lo largo de tres meses, se desplegó un rodaje del que han emergido parejas reales. "El grado de implicación de los protagonistas es brutal, algunos siguen juntos. Todos los que están aquí es porque de verdad querían encontrar el amor", desvela Navarro. Sin embargo, la prueba de fuego será enamorar al público, que llevaba más de un lustro sin noticias del formato. "Nunca hemos dejado de lado el programa, ahora era un buen momento para recuperarlo", esgrime Guerra.

"Es un formato perfecto porque tiene una mecánica básica: una madre que quiere casar a su hijo", argumenta el directivo de Mediaset, respaldado por una Argüelles que subraya que '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' siempre ha destacado por ser "vanguardista e innovador". Y si todos esos adjetivos cristalizan en un regreso a la altura, desde Warner están listos para dar más pasos en el futuro: "En principio son nueve capítulos y esperamos hacer una séptima temporada".