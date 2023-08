Don Carlos desvela su mayor secreto en 'La promesa' tras caer presa de una inesperada trampa

Por Laura Franco Betancurt |

'La promesa' continúa cosechando un gran éxito desde su estreno en enero de 2023 y los datos de audiencia lo avalan, ya que, hasta en pleno verano, se ha mantenido por encima del 11% de cuota de pantalla la semana pasada, rondando el millón de espectadores que mantiene habitualmente. Y para mantener enganchados a sus fans, el miércoles 9 de agosto ha desvelado el gran secreto de uno de sus numerosos personajes, lo cual marcará los sucesos de los próximos capítulos.

El profesor, interrogado en la 'La promesa'

Tras su ausencia de palacio, don Carlos, el personaje interpretado por Ramón Ibarra , quienes al no creerse la versión que el profesor dio de su caída, decidieron idear una trampa con el fin de hacerle confesar toda la verdad. "Para empezar, ¿por qué nos ha mentido?", preguntaba una de las cocineras. "Yo no les he mentido", respondía don Carlos., insistió Candela. La sorpresa se evidenciaba en el rostro del profesor al detectar que le habían descubierto. "A Simona le dijo que el día de su supuesta caída,y me dijo que llegó a su casa cuando ya clareaba".

Destapada la mentira de don Carlos, las cocineras se apresuraron para expresarle su preocupación hasta el punto de casi perder su trabajo, y pese a los intentos del profesor de evadir la respuesta, acabó confirmando las sospechas de Simona y Candela. Efectivamente, don Carlos no se cayó por un terraplén, tal y como había manifestado. "¿Quién le ha hecho a usted daño?", continuaba indagando Candela. El profesor no pudo contenerse y ante la atónita mirada de las cocineras reveló que las heridas que había sufrido se las había causado su propia hija.

En los próximos capítulos...

La verdad revelada de Carlos hace mella en Simona y Candela, lo que marcará el devenir de los siguientes capítulos. Las cocineras escucharán la complicada situación que vive el profesor con su hija, quien "se ha convertido en su peor enemigo", como reza la sinopsis oficial del episodio del jueves 10 de agosto, y le prometerán guardar su secreto. Más adelante, Candela y Simona pondrán en práctica de nuevo su ocurrencia, encontrando una "solución" a los problemas entre padre e hija.