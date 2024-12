Por Alejandro Burrueco Marín |

Durante el capítulo 202 que 'Sueños de libertad' ha emitido este miércoles 11 de diciembre, María le ha hecho creer a Andrés que la noche anterior fue diferente a como él la recuerda. Jesús le ha explicado a Damián cuál es el acuerdo al que ha llegado con Patricia y Begoña se ha relajado con Andrés, que le ha ocultado lo que pasó con María. Fina todavía no es capaz de contarle a Marta lo que le hizo Santiago.

Capítulo 203 de 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el jueves?

Tras la manipulación de María, en el capítulo 203 de 'Sueños de libertad' que se emitirá el jueves 12 de diciembre Andrés no será capaz de negarle a Begoña lo ocurrido. Patricia no dará a Digna la respuesta que esperaba y descubrirá que Marta todavía no sabe la historia de Fina, ya que se seguirá culpando de su detención. Al mismo tiempo, Fina será más permisiva con Marta y accederá a dar un gran paso en su relación.

En otro orden de cosas, Jesús le propondrá un nuevo negocio a don Pedro, cuya relación con Digna empezará a notar Damián. Claudia animará a Mateo para que persiga sus sueños y Digna intentará sonsacarle a don Pedro su nuevo proyecto, aunque interrumpirán su conversación con otros temas diferentes a los esperados. María alardeará ante Jesús de haberse acostado con Andrés, mientras que Joaquín y Gema tendrán un acercamiento, pese al beso con Miriam.