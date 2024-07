Por Alejandro Burrueco Marín |

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', emitido el miércoles 17 de julio en Antena 3, Begoña se ha marcado el objetivo de superar su miedo, puesto que ha tenido una pesadilla en la que ha aparecido la cabaña. Además, Jesús ha logrado que durante el reportaje que está realizando el periódico el periodista encargado haya puesto el foco únicamente en él y Begoña. Ella a su vez se reivindicará ante el periodista como una mujer trabajadora.

Capítulo 103 de 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el jueves?

Por otro lado,y ha sacado su propia teoría sobre la pareja. Por su parte,en su incansable búsqueda. Por último, Mateo ha aconsejado a Tasio que se sincere con Carmen.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', el número 103 que se emitirá el próximo jueves 18 de julio en Antena 3, Begoña tomará la decisión de volver a la cabaña, pero una vez allí algo no saldrá bien. Jesús querrá tener relaciones con Begoña, pero ella no se lo permitirá. Claudia volverá al trabajo con la presión de Ramona, que no sabe nada sobre su embarazo. Luis querrá contarle lo que sabe sobre Gervasio a Digna, pero Joaquín mostrará oposición.

En otro orden de cosas, Andrés le admitirá a Digna que está investigando sobre Valentín y Joaquín tocará fondo al recaer de nuevo con la bebida. Jesús no estará contento con la nueva secretaria y se quejará a Marta. Carmen creerá que Damián, que tendrá una cena romántica con Digna, ha metido a Tasio en asuntos turbios. Finalmente, Luz y Jaime disfrutarán tanto juntos que acabarán acostándose.