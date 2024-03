'Sueños de libertad' intentará sabotear a Luis y Jesús tendrá una salida de tono con Begoña

Por Redacción |

'Sueños de libertad' ha arrancado una nueva semana con una revelación. En el episodio del lunes 18 de marzo, Andrés le ha contado la verdad a María con respecto a la muerte de su padre. Ambos acabaron en un precipicio por culpa de una inclemente ventisca y, en medio del caos, Duque salvó la vida de Andrés al soltarse. Con esa imagen en la cabeza, María se ha mostrado realmente impactada, pero sus descubrimientos no han terminado ahí, ya que su preocupación se ha incrementado al ver un dibujo de Begoña entre los archivos de su pareja.

'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el martes?

Tal sucesión de acontecimientos ha hecho que María tome una decisión tajante. De la misma manera,, de quien ha descubierto un pasado en prisión por haber robado en la casa en la que trabajaba. Mientras tanto, Claudia le ha dado dinero a Tasio para que pague su deuda y, aunque el anciano ha pedido máxima discreción para que su hija no se entere de los resultados de las pruebas.

El episodio 18 de 'Sueños de libertad', que se emite el martes 19 de marzo en Antena 3, sacudirá a la familia De la Reina con la decisión de María de volver a Jaca. En especial, el más afectado será Damián, que aconsejará a su hijo luchar por su relación. En esa línea se pronunciará también Begoña, que insistirá a Andrés en que su relación es imposible. En paralelo, el personaje interpretado por Natalia Sánchez será boicoteado por Jesús, que conseguirá que llegue tarde al trabajo, provocando el disgusto de Luz. Por tanto, la doctora le pedirá a su empleada que dé un paso al frente y, aunque todo desembocará en una disculpa de Jesús, sus palabras no serán sinceras.

Tasio finalmente devolverá el dinero que Carmen le prestó y Gema avanzará en su plan para que Luis no fiche por Floralia. Tras la intervención de Joaquín, presionado por Jesús, el joven Merino no podrá cambiar de empresa, pero entre sus planes no pasará volver a la fábrica. Por último, Marta exigirá explicaciones a Luz por Blanca tras haber descubierto la realidad sobre su pasado, pero Luz no podrá ser del todo honesta en su respuesta.