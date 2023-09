TVE vuelve a retirar 'La promesa' a última hora para dar cabida a la Vuelta a España

Por Alejandro Rodera |

Televisión Española ha apostado por 'La promesa' y la jugada le ha salido muy bien. La ficción de Bambú Producciones es una de las revelaciones del año, superando el millón de espectadores con solvencia en la franja de la tarde, donde ha reclutado a una considerable masa de fieles espectadores. Sin embargo, esta amplia base de seguidores no siempre ve recompensada su pasión con un trato consistente, sobre todo cuando hay eventos deportivos de por medio que alteran la emisión de nuevos episodios. En septiembre, esa intermitencia está siendo provocada por la Vuelta a España que, una vez más, fulminará a 'La promesa'.

'La promesa'

Tras ocupar el habitual espacio de la serie diaria el miércoles 13 de septiembre,. Con los datos en la mano, esta decisión tiene todo el sentido del mundo, pero de cara a los fans de 'La promesa',. A comienzos de la semana, el adelanto del drama de época no avisaba de alteraciones, por lo que se preveía que se emitirían cinco episodios entre el 11 y el 15 de septiembre.

La cuenta de Twitter de la serie se ha encargado de anunciar que el jueves no habrá nuevo episodio, pero sí podemos esperarlo para el viernes. No se aclara si se optará por una emisión doble como se ha hecho en ocasiones anteriores. Lo que queda en evidencia es la improvisación que rodea a la programación de 'La promesa' en estas ocasiones extraordinarias, ya que, en el momento de escribir estas líneas, el avance semanal proporcionado por RTVE a través de su propia web todavía indica que el 14 de septiembre habrá un nuevo episodio cuando no será así.

Pedaleando a todo ritmo

Tirando del hilo de las cifras que justifican este movimiento, tan solo hay que fijarse en el gran 16,8% de share amasado por la decimoséptima etapa de la Vuelta este miércoles 13 de septiembre, cuando el evento ciclista congregó a una media de 1,676 millones de espectadores. De esta manera, superaba ostensiblemente los ya de por sí meritorios 11,5% y 12% logrados por 'La promesa' en las jornadas previas. En cualquier caso, esta intromisión no será un problema la próxima semana, ya que la Vuelta llegará a su fin este domingo con su culminación en Madrid.