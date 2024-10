Por Alejandro Burrueco Marín |

'Valle Salvaje' ha comenzado la semana con la amenaza de Alejo a Mercedes de hacer público su romance si se casa con su padre, en el capítulo 16 emitido este lunes 7 de octubre. Luisa ha continuado acumulando sospechas sobre Atanasio y las ha compartido con Adriana. Rafael se ha enfrentado a Julio después de que leyese la carta de Pilara. Por su parte, Alejo ha vuelto a rechazar a Bárbara, así que la joven ha avisado a su hermana de que quiere abandonar Valle Salvaje.

Capítulo 17 de 'Valle Salvaje'

¿Qué pasará el martes?

. Mercedes no ha hecho caso a la petición del duque de retrasar el anuncio de su enlace matrimonial. El resentimiento familiar de Irene ha conseguido que no vaya a la misa réquiem, así que se ha refugiado en Gaspar, confesándole su embarazo. Finalmente,

La familia Gálvez de Aguirre no podrá impedir la detención de Adriana en el capítulo 17 de 'Valle Salvaje', que se emitirá el martes 8 de octubre. Julio se enfurecerá con su hermano cuando Bernardo, que no quitará la denuncia, señale a Rafael como su cómplice en la investigación. Gaspar apoyará a Irene, que estará obsesionada con impedir la boda del duque con Mercedes, pero no obtendrá el refuerzo de Julio. Luisa será un apoyo para Bárbara, pero Isabel le recriminará que actúe como alguien de la familia.

Pedrito será testigo de cómo Bárbara echará a Rafael cuando este acuda a consolarles. José Luis detendrá sus planes de boda con Mercedes tras las amenazas de Victoria. A su vez, Mercedes detendrá todos los acercamientos con su sobrino, pero Alejo se presentará borracho en su alcoba. Por último, Julio irá en busca de Adriana, mientras que el duque amenazará a Rafael con el destino que correrá si le pasara algo a la joven.