Un actor entra en 'La casa de los famosos' para dejar a su mujer en directo tras serle infiel en el reality

Por Mario de Hipólito de Sande |

En 'La casa de los famosos Colombia' tuvo lugar un acontecimiento que ha provocado un gran revuelo en las redes sociales. Los protagonistas fueron Alejandro Estrada y Nataly Umaña, un matrimonio de actores que llevaban 12 años casados. Ella está concursando en el reality desde hace un mes y ha sido tiempo suficiente para demostrar su afecto y cariño a otro concursante, Miguel Melfi, con el que ha sido infiel a su marido. El actor no podía seguir en esa tesitura, por lo que, cargado de valor, entró en la casa durante la gala de eliminación para poner fin a su matrimonio.

Alejandro Estrada y Nataly Umaña en 'La casa de los famosos'

Mientras los concursantes estaban congelados, sin poder moverse por una dinámica del concurso,. Una vez la encuentra, le confiesa siempre haber confiado en su relación y en haber superado cualquier cosa juntos, pero que una de las cosas que más le ha dolido fue escuchar que ella dijera delante de las cámaras que su relación venía muy mal. Él

Mientras todo esto sucede, ella no puede ni moverse ni hablar, pero su mirada no puede ocultar cómo la tristeza se va apoderando de ella a medida que las palabras del que hasta ese momento era su marido, van entrando por sus oídos. "Retiro todas mis promesas, pero no retiro mis buenos deseos para ti porque te lo mereces todo", fueron las palabras exactas de Alejandro Estrada que consiguieron sacarle la primera lágrima a la actriz. Sin ella poder moverse, cuando él termina de decirle todo lo que siente, le da un beso en la mejilla y se despide de una manera muy emotiva.

"Jamás en mi vida estaría con una persona casada"

Después de despedirse para siempre de la que había sido su mujer durante 12 años, y haberse paseado por toda la casa para saludar al resto de los concursantes, Alejandro Estrada decidió lanzar un último mensaje a los padres de Miguel Melfi, la tercera persona de este trío amoroso. "Antes de salir de la casa quiero ofrecer disculpas a los padres de Melfi. (...) Jamás en mi vida estaría con una persona casada", fueron las pullitas que dedicó al personaje televisivo justo antes de abandonar las instalaciones para comenzar su nueva vida.