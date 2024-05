'Supervivientes' (15,6%) pierde fuelle ante el regreso del cine a La 1 (9,7%) y 'Secretos' (10,1%) se mantiene

Por Redacción |

La ficha movida por La 1 en la noche del domingo ha servido para recortar distancias entre 'Supervivientes: Conexión Honduras' y el resto de propuestas. Tras darle una única oportunidad a 'Operación Barrio Inglés' en el último prime time de la semana, la cual no aprovechó al amasar un pobre 5,1%, la corporación pública ha recuperado su habitual apuesta por los blockbusters estadounidenses con 'Proyecto Rampage', que ha firmado un ascendente 9,7%.

Pese a no ser suficiente para desbancar a Telecinco ni a Antena 3, esa mejoría de La 1 ha mermado considerablemente a 'Supervivientes', que ha pasado de su máximo de un 19,1% a un todavía dominante 15,6%. De este modo, se acerca a unas cifras más terrenales, aunque 'Secretos de familia' no aprovecha ese relativo tropiezo y no pasa de un 10,1%. Por su parte, Cuatro no sufre grandes cambios en lo que respecta a 'Cuarto milenio' (6,1%) y laSexta cierra la lista con el 4,8% de 'Anatomía de...'.

'Supervivientes'

Prime time

La 1 remonta en la franja al recuperar el cine (9,7%), que mejora en +4,6 puntos a 'Operación Barrio Inglés'

'Secretos de familia' (10,1%) se reafirma en el doble dígito al sumar +0,1 puntos

'Cuarto milenio' (6,1%) se estabiliza al descender tan solo -0,2 puntos

'Supervivientes: Conexión Honduras' se aleja considerablemente del máximo de la semana pasada al caer -3,5 puntos

'Anatomía de...' asciende a un 4,8% tras crecer +0,4 puntos

La 1

Película de la semana Proyecto Rampage 1.199.000 9,7%

La 2

Los pilares del tiempo Princesa de Éboli: Poder, intriga y traición 327.000 2,9% Imprescindibles362.000 2,8% Incluye: - Enrique Morente: Flamenco impuro363.000 2,8% Versión española presentación Animales sin collar 275.000 2,8% Incluye: - Versión española Animales sin collar 317.000 2,9% - Versión española coloquio Animales sin collar 154.000 2,3%

Antena 3

Secretos de familia1.058.000 10,1%

Cuatro

First Dates687.000 5,5% Cuarto milenio710.000 6,1%

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras1.355.000 15,6%

laSexta

Anatomía de... Un barco pirata 622.000 4,8% Anatomía de... Dos ladrones 476.000 4%

Late night

'Operación Barrio Inglés' tampoco encaja en el late night y salta de un mínimo (3,6%) a otro (3%)

Subida de 1,3 puntos para la reposición de 'Secretos de familia' (6,6%)

El segundo 'Cuarto milenio' escala +0,6 puntos hasta un 7,1%

La 1

Operación Barrio Inglés281.000 3,6% Operación Barrio Inglés128.000 3% Cine Volar con paraguas 84.000 3,3%

La 2

Versión española: Última sesión Sexo fácil, películas tristes 54.000 1,5% La transición12.000 0,6%

Antena 3

Secretos de familia232.000 6,6%

Cuatro

Cuarto milenio285.000 7,1%

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras (Continuación)1.355.000 15,6% Casino gran Madrid online show199.000 8,7%

laSexta

Anatomía de... El robo del códice 260.000 3,3% Encarcelados118.000 3% Crímenes imperfectos86.000 3,6% Pokerstars casino live50.000 2,5%

Sobremesa y tarde

La final del Mutua Madrid Open se queda en un escaso 5,9% en La 1

'Multicine' cae en sus tres sesiones (-1,4, -0,9 y -0,3 puntos)

'El planeta de los simios' alcanza un 8,3% (+0,5 puntos) en Cuatro

La 1

Sesión de tarde El informe pelícano 907.000 9,8% Previo tenis: Masters 1000 F.Auger-Aliassime-A.Rublev: Madrid 516.000 5,7% Tenis: Masters 1000 F.Auger-Aliassime-A.Rublev: Madrid 552.000 5,9%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana407.000 4,5% Grandes documentales235.000 2,5% Incluye: - Parque nacional de Monfragüe235.000 2,5% - Parque nacional de Monfragüe221.000 2,4% Documentales de La 2264.000 2,8% Incluye: - Serengueti 3 Parentesco 264.000 2,8% De tapas por España Madrid, el barrio de las letras 192.000 2,1% Seguridad vital128.000 1,4% Cómo nos reímos Cómicas 166.000 1,9% El cazador de cerebros Todos estamos un poco locos 174.000 1,9% Geópolis233.000 2,4%

Antena 3

Multicine Feliz día de la madre 1.055.000 11,4% Multicine 2 Encontrando el amor en Mountain View 943.000 10,5% Multicine 3 Meghan y Harry: Un romance real (2019) 800.000 8,2%

Cuatro

Home Cinema El planeta de los simios (2001) 761.000 8,3% Home Cinema 2 Solomon Kane 653.000 7,2%

Telecinco

Fiesta846.000 9,3% Reacción en cadena1.134.000 11,2%

laSexta

La Roca392.000 4,3%

Mañana

La reposición de 'MasterChef' (5,3%) cede -1,1 puntos en una semana

'La ruleta de la suerte' se hace con un destacado 15,5% (+1,3 puntos)

'Socialité' roza el doble dígito con su 9,7% (+1,5 puntos)

La 1

Agrosfera81.000 12,9% Saber vivir282.000 8,3% MasterChef226.000 5,3% D Corazón502.000 7,4%

La 2

UNED5.000 0,9% Serengueti 3 Infierno 30.000 3,7% Los conciertos de La 2 Orquesta sinfónica RTVE 33.000 2,4% Shalom30.000 1,5% Medina43.000 1,8% Buenas noticias TV54.000 2,1% Últimas preguntas72.000 2,3% El día del señor264.000 7,2% Incluye: - Santa misa273.000 7,4% - Santa misa235.000 6,4% Pueblo de Dios Del Mato Grosso a Pernambuco 151.000 3,9% El camino interior98.000 2,4% Página2 David Uclés 91.000 2% Flash moda106.000 2,1% Flash moda monográficos Cine y moda por Jean Paul Gaultier 98.000 1,7% Zoom tendencias105.000 1,6% Atlantico Vivir en su alegría 131.000 1,6%

Antena 3

Pelopicopata20.000 3,3% Los más...54.000 3,6% Incluye: - Los + divertidos de la tele54.000 3,6% La Voz Kids: Audiciones256.000 7% Incluye: - Centímetros cúbicos161.000 5,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Lomo a la baturra 468.000 10% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Risotto de guisantes con queso de cabra y huevo 656.000 12,4% La ruleta de la suerte1.049.000 15,5%

Cuatro

Love Shopping TV0.000 0% ¡Toma salami! Bares de series 10.000 1,5% ¡Toma salami! El año 2000 28.000 3% Volando voy Sierra de Francia, Salamanca 114.000 6% Volando voy Canal de Castilla, Palencia 307.000 8,7% Viajeros Cuatro Pamplona 292.000 7,3% Viajeros Cuatro Bizkaia 337.000 6,9%

Telecinco

Enphorma12.000 2,5% ¡Toma salami! Mila Ximénez 20.000 3,9% Love Shopping TV9.000 1,4% Got Talent España169.000 8,3% Got Talent España365.000 9,1% Socialité by Cazamariposas605.000 9,7%

laSexta

Bestial5.000 1% Bestial11.000 1,7% Zapeando33.000 2,5% Zapeando99.000 3,3% Equipo de investigación Asesinato de una adolescente 152.000 4% Equipo de investigación El triple crimen de Morata 215.000 5,1% Equipo de investigación La desaparición inquietante de Antonio 295.000 5,9%

Informativos:

'Antena 3 noticias fin de semana' es la opción predilecta del público para informarse en la televisión española. A la hora de la comida, el telediario principal de Atresmedia firma un dominante 19,1% con el que no da opción a Telecinco (10%) y La 1 (11,3%). En la siguiente franja, Antena 3 rubrica un 13,2% al que tampoco abaten el canal azul de Mediaset (9,9%) ni el ente público (8,1%).

La 1

Fin de semana 24h51.000 10,3% Fin de semana 24h251.000 14,3% Teled. fin semana 1968.000 11,3% Teled. fin semana 2992.000 8,1%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.592.000 19,1% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.561.000 13,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1387.000 5,9% El desmarque Cuatro 1307.000 3,8% Noticias Cuatro 2580.000 5,9% El desmarque Cuatro 2467.000 4,1%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00833.000 10% Informativos Telecinco 21:001.186.000 9,9%

laSexta

laSexta noticias 14h499.000 7,5% laSexta deportes 1441.000 5,5% laSexta noticias 20h653.000 6,7% laSexta deportes 2378.000 3,1%

Cadenas:

Telecinco (10,6%) se convierte en la cadena más vista a lo largo del domingo 5 de mayo, desplazando así a Antena 3, que se queda muy cerca de la cima con su 10,3%. Menos batalla plantea La 1 al no pasar de un 7,7%, por lo que su conflicto principal llega de la mano de Cuatro (6,4%), que a su vez abate a laSexta (4,4%). Después, La 2 sube a un 2,6% y en TDT destacan Energy (3,3%), FDF (2,6%), Atreseries (2,6%), Divinity (2,4%), Be Mad (2,3%), Neox (2,2%), Trece (2,2%) y DMAX (2,2%).