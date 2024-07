Por Alejandro Burrueco Marín |

Tan solo queda un mes para que se estrene la cuarta y última temporada de 'The Umbrella Academy', el 8 de agosto. La serie de Netflix esta rodeada de polémica, puesto que varios miembros del equipo han saltado contra su showrunner, Steve Blackman, por provocar un ambiente de trabajo "tóxico". En total son doce los empleados que lo acusan, a lo que se le suma una denuncia de recursos humanos, tal y como recoge Rolling Stone.

. Blackman tuvo que buscar rápidamente nuevos guionistas y amplió el equipo con un dúo de mujeres., mientras su compañera continuaba el trabajo. Una vez volvió, el contrato de todos los guionistas se amplió diez semanas para poder acabar el guion con éxito.

No obstante, el dúo de mujeres no obtuvo esa ampliación y Blackman lo argumentó con que había problemas de presupuesto y que prefería a un guionista más veterano que las sustituyera. Pero en enero de 2023 una queja de recursos humanos a la productora, Universal Content Productions, afirmaba que el showrunner se sentía "estafado" porque no sabía que la mujer estaba embarazada y así lo confirma uno de los guionistas del equipo de esa misma temporada.

Otros testimonios

De hecho, hay una larga lista de despidos en la serie en extrañas condiciones. Los 12 guionistas anónimos entrevistados por Rolling Stone que han trabajado durante toda la serie cuentan que Blackaman requería de lealtad ante sus ideas, es decir, no llevarle la contraria en lo creativo o recibirían represalias. "Alguien me llamó, susurrándome al teléfono y muy asustado me dijo: 'No aceptes este trabajo'", cuenta uno de los guionistas.

Por su parte, el representante de Blackman desmiente todas las acusaciones: "Estas acusaciones de un puñado de empleados descontentos son completamente falsas y escandalosas, y de ninguna manera reflejan el ambiente de trabajo colaborativo, respetuoso y exitoso que ha cultivado el Sr. Blackman". Sin embargo, la queja de recursos humanos recoge mensajes que Blackman mandaba a miembros del equipo: "Tenemos una oportunidad perfecta para deshacernos de ella".

A la queja se suma el co-showrunner de la cuarta temporada, Jesse McKeown, que describió cómo su poder fue decreciendo cuando apoyó a uno de los guionistas con quien tuvo un conflicto. "Trabajar para él era una pesadilla viviente", "definitivamente era tóxico" o "fue uno de los peores trabajos que he tenido en mi vida", son algunos de los testimonios que describen la experiencia de trabajar en 'The Umbrella Academy'.

¿Dos series canceladas?

Todas estas informaciones habrían afectado a dos proyectos de Blackman en Netflix. Según señala el medio ya mencionado, la adaptación del popular videojuego 'Horizon Zero Dawn' y la ficción original de suspenso espacial 'Orbital' ya no seguirían adelante. Aun así, parece ser que el showrunner firmó un nuevo acuerdo de varios años a principio de 2024 con Netflix, afianzando así su relación con la plataforma, aunque ningún representante de la misma ha querido hacer comentarios al respecto.