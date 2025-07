Por Sandra Alcaide Barrón |

'La encrucijada' es la nueva serie de Antena 3. Esta ficción está producida por Secuoya Estudios junto a Ay Yapim y protagonizada por Rodrigo Guirao Astrid Janer , que interpretan a César y a Amanda, respectivamente. Ambos

César regresa a su hogar tras 30 años alejado del pueblo que aún guarda el recuerdo de la muerte de su padre y abuelos. Vuelve en busca de justicia por la muerte de su padre, pero no cuenta con enfrentarse a una gran encrucijada: enamorarse de la hija de su mayor enemigo.

Rodrigo Guirao y Astrid Janer en 'La encrucijada'

A Amanda lo que le mueve es el amor, pero también es lo que más le hace sufrir

El amor y la venganza son los dos motores de la serie. ¿Qué predomina en vuestros personajes?

Astrid Janer: Bueno, yo en el caso de Amanda lo tengo muy claro. A Amanda lo que le mueve es el amor y las cosas que va a hacer o no a hacer van a depender de esto, ¿no? Del amor que siente hacia su padre, hacia César, hacia su familia en general y a sus amistades. Entonces, eso es lo que predomina. De hecho, es también lo que le hace sufrir más.

Rodrigo Guirao: Sí, César al principio más que venganza, para mí es un sentido de justicia. Porque la diferencia es que si César buscara venganza hubiese matado a su enemigo pronto. La diferencia es que cuando quieres hacer justicia, quieres encontrar las pruebas para que esa persona cumpla con la cárcel. Eso es lo que viene a hacer César. César es un hombre muy noble y muy justo, que después con la historia lo que se le empieza a despertar cuando conoce a Amanda es el amor. Y a medida que van pasando un montón de injusticias, y a un nivel que no os podéis imaginar de las sorpresas que va a tener esta serie, se le empieza a despertar la ira y el deseo de venganza. Pero ahí está el conflicto de César, esa es la encrucijada de César, ¿no? De qué camino luego va a ganar.

Amanda Oramas y César Bravo, personajes de 'La encrucijada'

Antes de la llegada de César, ¿cómo era la relación entre Amanda y su padre?

A. J.: Yo creo que Amanda dice en algún momento que su padre es como un referente, ¿no? Ella le admira mucho porque siente que es una persona que lo que tiene lo ha conseguido de la nada, ¿no? Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Piensa que es una persona muy capaz de llevar una empresa tan grande y que es un buen padre, ¿no? Ella sabe que su padre no es perfecto porque no es tonta, pero le admira. Yo creo que esa también es una cosa que dura bastante, es decir, que persiste. Esa admiración durante la serie y el amor que le tiene, yo creo que nunca está en duda. El amor también.

César va a tratar con su mente de apagar al corazón porque enamorarse de Amanda le desvía de su camino de encontrar justicia. Esa es su pelea interna

¿Cómo se siente César Bravo al darse cuenta de que se ha enamorado de la hija de su mayor enemigo?

R. G.: Al principio no lo reconoce, él no se da cuenta y no lo quiere reconocer tampoco. Otros personajes en la historia se empiezan a poner en evidencia y él siente culpa por sentir esto, lo trata de bloquear, de borrar de su mente. Va a tratar con su mente de apagar al corazón porque esto le juega en contra en su plan de justicia, lo desvía de su camino, es decir, un objetivo que modificó toda su vida y este amor lo empieza a desviar, a debilitar. Entonces va a tratar por todos sus medios de no enamorarse como le acaba pasando. Ahí está la pelea interna de César.

Cesar Bravo tarda 30 años en volver al lugar de donde realmente es, cuando ya nadie se acuerda de él. ¿Por qué decide volver en ese momento?

R. G.: Él decide volver a Oramas, que es el lugar donde él nació, se crió, el lugar que era de sus padres, de sus madres, de sus abuelos. Decide volver, lo van a ir viendo en los próximos capítulos, por qué decide volver exactamente. Sí lo va a mover un deseo de justicia y sabe perfectamente quién es el primer responsable. Pero es un personaje muy misterioso, entonces no me conviene ahora decir por qué decide volver, pero vuelve a este lugar y se reencuentra con un montón de cosas que lo conectan a cuando él era niño, cuando murió su padre, en la casa en la que vivieron. Él va a tener que reconectar con todo esto y emocionalmente desde el comienzo de la serie lo vuelve muy sensible.

Amanda está en medio y va a tener que decidir en qué realidad quiere vivir

Amanda está en el medio de dos enemigos. ¿Cómo va a vivir esta encrucijada?

Claro, claramente esa es la encrucijada para Amanda. Esa es la encrucijada. Yo creo que sí, porque va a ser muy difícil, porque por un lado la llegada de César a la vida de Amanda va a poner en jaque las ideas que ella tiene sobre su padre, que es la persona a la que más admira. Su madre no vive, entonces tiene una relación muy intensa con su padre y con su hermano. Ella quiere saber quiénes son ellos. Entonces el personaje de César va a señalar algo incómodo, entonces ella va a tratar de entender qué es aquello que ha ocurrido, qué es lo que ella piensa, porque al final también creo que hay dos puntos de vista sobre una misma cosa. Entonces ella está en medio y va a tener que decidir qué es lo que ella cree, o con qué realidad va a vivir. También ahí está la historia, ¿no? Es muy interesante. Por momentos va a ser difícil saber qué piensa. Igual que el personaje, el espectador va a tener diferentes puntos de vista y va a estar ahí en un juego, ¿no?

La serie es una coproducción entre Turquía y España. ¿Cómo veis esta unión de la ficción?

R. G.: Muy bien, muy bien. Me parece que se toma con la experiencia del guión original y toda una adaptación que hizo nuestra guionista Lele, que hizo un trabajo tremendo, que se tomó libertades de cambiar historias, de cambiar algunos personajes, de adaptarlos de otra manera, con la autorización seguramente de la parte de Turquía, pero conservando la esencia y dándole una impronta completamente nueva. Escuché que han visto algunas cosas de "nuestra encrucijada" en Turquía, estaban muy contentos y muy felices, les encantó el trabajo. Todo el trabajo que se hizo a nivel calidad de imagen, los escenarios espectaculares, y le echamos también mucho la atención actoralmente a cómo está 'La encrucijada', los actores están estupendos, ya verán cada uno en su personaje. Así que, bien, yo siempre voy a estar a favor de las fusiones y nuestra industria está haciendo un montón de fusiones, y me parece un intercambio muy positivo.

Abel Folk interpretando a Octavio Oramas en 'La encrucijada'

La serie se define como amor, lujo y poder, ¿cuál de estas tres palabras creéis que describe mejor a vuestro personaje?

A. J.: Bueno, estaba pensando en la palabra poder, para Amanda también. Más que nada porque creo que ella también tiene una evolución, entonces había pensado en el poder, pero... ¿Dónde está el poder de ella? ¿O qué es lo que a ella le influye? Es algo importante en la historia, pero es amor, claro.

R. G.: Claro, en mi personaje, poder absolutamente no, porque es, como nos decía uno de nuestros compañeros, David peleando contra Goliath. O sea, es uno contra mil. Eso es lo interesante de César. Lujo tampoco, porque vuelve a su casita de la infancia con austeridad, a poner las maderas de nuevo, y eso es algo muy lindo del personaje, donde él se mueve y ya van a ver su parte familiar. Amor, de estas tres palabras, la que más lo define es amor.