Anabel Mua ('Las que faltaban') denuncia un nuevo episodio homófobo en el Teatro Barceló de Madrid

En el Teatro Barceló de Madrid sigue existiendo la homofobia. Meses atrás, la formación ultraderechista VOX celebró el encuentro 'Cañas por España' en esta conocida sala. Por ello, el colectivo LGBTI+ decidió boicotear la fiesta 'Tanga Party' y sus organizadores tuvieron que trasladarla a la Sala Riviera, también Madrid. No se podía seguir celebrando una fiesta pro LGBTI+ en un lugar en el que se da cabida a una formación homófoba cuyo respeto por el colectivo es totalmente nulo. Pese a ello, parece que todo eso se ha olvidado y la fiesta ha regresado a esa sala en la que la homofobia sigue muy presente. Sí señores, nada ha cambiado en ese lugar y prueba de ello es lo que un grupo de chicos gays vivieron el pasado fin de semana allí.

Anabel Mua ('Las que faltaban')

Anabel Mua, conocida influencer, blogger y colaboradora de 'Las que faltaban' (Movistar+), ha contado un terrible y surrealista episodio que vivió el pasado sábado 15 de junio en el Teatro Barceló. Lo ha hecho en sus redes sociales, mediante varios Stories en los que no ha dudado en mostrar su rabia e indignación por unos hechos totalmente intolerables en pleno siglo XXI y que sí, han sucedido en este Teatro Barceló en el que parecía que la homofobia había desaparecido. Como vemos, parece que no ha sido así y los comportamientos contra gente que forma parte del colectivo LGBTI+ siguen estando presentes ahí.

Vetado por ir maquillado y con pendientes

Domínguez ha contado que había acudido a la sala de fiestas ella junto a otra amiga y cinco chicos gays. La sorpresa para ellos fue mayúscula cuando los responsables de seguridad de Barceló negaron a uno de sus amigos entrar en el recinto. ¿La razón? Llevaba unos pendientes dorados e iba maquillado. "A ellos les molestaban los pendientes, él iba bien vestido pero les molestó eso (....) es algo indignante y vergonzoso (...) dejaron pasar a gente en chándal y no a ellos". La actitud en la sala fue patética", empieza contando la chica, añadiendo que a las chicas no les pusieron problema alguno para entrar. Es más, les aconsejaron ir solas y dejar a sus amigos ya que de esta forma tenían su pase asegurado. "No pienso dejar a mis amigos fuera por entrar en una discoteca", afirma tajante la blogger.

Anabel Mua ('Las que faltaban')

"No puede ser que esto siga pasando"

La colaboradora de 'Las que faltaban' ha explicado que durante toda la escena, la cara de los miembros de seguridad era de total desprecio para sus amigos, evidenciando así la homofobia patente en sus personas. Porque sí, la forma de vestir de estos y su orientación sexual han sido motivos suficientes para estos "profesionales" para vetar su entrada. "Estamos en el año 2019, no puede ser que esto siga pasando", afirma totalmente indignada, dejando claro que "no voy a volver a ir al Teatro Barceló. Conmigo que no cuenten, no pienso ir más, está vetado para siempre" y confesando que "aunque no sabía si contarlo, me di cuenta que había que denunciarlo. Ellos tienen esa política y yo quería que la gente lo supiese".

La respuesta de los relaciones públicas

Horas después de la publicación de todos los Stories narrando lo sucedido, Domínguez ha vuelto a seguir lanzando nuevos vídeos, esta vez agradeciendo las decenas de mensajes de apoyo recibidos los que ha recibido contándole más datos de otros episodios homófobos que se han producido en el mismo reciento. Además, ha explicado que varios relaciones públicas del Teatro Barceló han negado tajantemente su versión de los hechos e incluso ha hecho pública una supuesta conversación de WhatsApp entre ellos y otra persona en la que no dudan en burlarse del acento andaluz de la blogger y lanzan mensajes ofensivos hacía el grupo de chicos que la acompañaba. "Han dicho que todo es mentira. Mentira, mi coño", ha afirmado tajante, dejando claro que "no me voy a poner a su nivel" y que sin duda, el Teatro Barceló "está vetado" para siempre.