Anne Igartiburu explica por qué aceptó participar en 'Tu cara me suena': "He estado al límite"

Por Laura Franco Betancurt |

Anne Igartiburu, una de las caras más conocidas de la televisión y presentadora del longevo programa 'Corazón' de La 1, ha desvelado los motivos que la empujaron a aceptar su participación en el programa de famosos que imitan a artistas, 'Tu cara me suena' de Antena 3.

Anne Igartiburu en 'Tu cara me suena'

La concursante, quede esta edición, ahondaba durante la gala final sobre por qué decidió embarcarse en esta aventura: "Acepté participar en 'Tu cara me suena' porque. Estoy en un momento en el que quiero indagar en nuevas cosas y creo quela verdad".

"La primera gala es el momento del salto al vacío, cuando dices 'Wow, vamos a jugar'. Y en eso ha consistido todo mi paso, en aprender a jugar y a soltarme", alegaba la veterana presentadora, que reconoce haber "estado al límite": "Era lo que quería: ver cómo reaccionaba al límite". Además, no dudaba a la hora de juzgar si el formato ha cumplido con sus expectativas: "A nivel personal, he aprendido a templar los nervios. He aprendido que no tengo que estar controlándolo todo porque no soy la presentadora y puedo hacer otras cosas. A partir de un punto empecé incluso a reírme de mí misma".

Una faceta por explorar

El final de este divertido show ha culminado con la victoria de Miriam Rodríguez, que ha cautivado al público con su imitación a Lady Gaga. Aunque Igartiburu no se ha colado entre los finalistas, consiguió demostrar una vez más su talento y dedicación en su actuación final junto a Mar Flores cantando el mítico "Felicitá" de Al Bano y Romina. "Alguien del equipo me ha dicho que hay una Anne antes de 'Tu cara me suena' y otra después, y creo que tiene razón. Este programa me ha aportado la oportunidad de disfrutar en un plató pase lo que pase", sentenciaba la televisiva.