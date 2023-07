Por Franc Recio Martínez |

'Tu cara me suena' ya ha coronado a su gran triunfadora. Tras casi cuatro meses de edición, el formato ha celebrado ya su gran final en la que Miriam Rodríguez se ha convertido en ganadora. Con motivo de su victoria, la cantante analiza su paso por el programa y echa la vista atrás recordando 'Operación Triunfo'.

Estoy muy contenta porque era algo que cuando entré en el programa no pensé en ningún momento porque no era mi objetivo. Lo importante era disfrutar del programa y jugarlo al máximo. Estoy orgullosa porque he conseguido todo lo que me propuse, que era disfrutar de las actuaciones y compartir todo con mis compañeros y aprender de ellos, que fueron una gran referencia y apoyo durante todo el programa. Ganar es secundario porque es un programa en el que hay cero competitividad. Es un reconocimiento que llega al final, pero todos nos hemos esforzado muchísimo, de Agustín a Alfred. Estoy súperagradecida con todo el público que ha hecho que esto sea así y que me ha votado. Reconozco que cualquiera de nosotros hubiera merecido ganar.

Antes de empezar llegaste a decir incluso que no sabías imitar.

Creo que he aprendido. Cuando me llamaron les dije "Sí, pero yo no sé imitar". Quizás era algo que he ido sacando porque había algo ahí que me conectaba con la imitación. Siempre he tenido un timbre vocal muy concreto y una manera de cantar. Veía muy difícil llegar a ese punto de imitación a nivel vocal. Todo se trabaja, no es tan importante el trabajo. Hay gente que tiene un don, como Carlos Latre, que eso es un talento especial para ello. Cuando trabajas para llegar a ello se consigue. Llegué al formato sin saber ni a quién quería imitar porque no sabía si lo iba a hacer bien. Igual a mitad de programa me he dado cuenta de que la imitación la tenía ahí y que no es solo la voz, también los gestos con la cara o los movimientos después de ver mil vídeos. Creo que ha sido un viaje muy constructivo.

¿Crees que ha jugado a vuestro favor o en contra que no haya habido galas en directo?

Lo que sé es que al principio creíamos que iba a ser como los años anteriores, pero no ha podido ser porque nos vimos obligados a grabar el programa completo. Que llegara la emisión y poder verla era un poco guay, sobre todo el poder, sobre la marcha, ver la reacción de la gente mientras grababas. En lo personal y psicológicamente creo que para mí ha ido bien. No he estado viendo las redes y eso no me ha condicionado y me ha permitido ser yo. He podido ser yo misma en lo personal y en lo profesional trabajar cada actuación, porque yo soy muy exigente y perfeccionista, pero las dos partes las he podido llevar en equilibrio y no he tenido las redes para intoxicar el concurso. Como a veces son tan dañinas, es beneficioso para todos no estar pendientes de las redes para que no condicionen tu concurso, tu comportamiento y tu trayectoria en el programa.

Echando la vista atrás, ¿qué consideras que te ha aportado 'Tu cara me suena'?

Me ha aportado mucho en lo personal y en lo profesional. He tenido que salir de mi zona de confort también en los registros vocales y he hecho de Nil Moliner a Vicky Larraz o incluso gente que no conocía o que no seguía. Me ha aportado mucho porque todo eso lo añades a tu carrera profesional y para mí ha sido un proceso muy interesante. He vivido cada día una fantasía de salir al escenario siendo una persona. En lo personal también me ha aportado. Me perdí toda la vergüenza que tenía y lo disfruté muchísimo. Fue una especie de terapia. Es algo que ojalá lo pueda vivir todo el mundo una vez en la vida.

Y ese camino lo has hecho con el equipo de Gestmusic, que con algunos ya trabajaste en 'Operación Triunfo'.

Ellos a la hora de escoger el repertorio son maravillosos. Ismael Aguado y todos son unos cracks y están haciendo lo que hacen por algo. Son gente de la que te fías al cien por cien.

¿Qué has notado de diferentes entre tu paso por 'Tu cara me suena' y 'Operación Triunfo'?

'Tu cara me suena' es un formato muy diferente a 'Operación Triunfo'. 'OT' es muy necesario porque hay mucho talento en este país. Gracias a este formato se descubre y empatizas con el artista y con la historia que hay detrás. 'Tu cara me suena' es el programa con el que te quitas la capa. 'OT' tiene la parte de reality y de Academia y 'Tu cara me suena' es blanco y tan solo disfrutas y no hay nada condicionante en él. Ambos son muy necesarios.

El programa vuelve este año. ¿Qué consejo le lanzarías a los concursantes?

No podría dar ningún consejo porque cada uno lo vive a su manera. Lo más importante es ser uno mismo estés donde estés y que no te condicione nada de lo que tienes alrededor. Hablo por mí, que en 'Operación Triunfo' me condicionó el formato reality porque creo que no estaba preparada. Aquí he disfrutado mucho.