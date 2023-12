Antonio Velázquez deja abierta la posibilidad de regresar a 'La promesa': "Sé que volveré"

Por Daniel Parra |

'La promesa' pierde a uno de sus protagonistas. Mauro, tal y como confirmó en el capítulo 259, emitido el pasado miércoles 27 de diciembre, ha recibido una oferta para ser el mayordomo de la casa de los Muñiz, proposición que ha aceptado. Durante los últimos episodios, los seguidores de la serie han podido ver cómo el primer lacayo del palacio se ha ido despidiendo de sus jefes y compañeros. El primero a quien se lo hizo saber es a Rómulo, después a Manuel, y, más tarde, quiso desearle felicidad a Leonor a través de Martina.

Antonio Velázquez en 'La promesa'

En el episodio 260,, aunque como él mismo confesó: "No me gustan las fiestas, ni las despedidas". La más afectada fue Teresa, con la que mantuvo un romance, que. En la ficción, no se le cerró del todo la puerta al personaje, ya que Rómulo le dijo:. Por lo tanto, es posible que los espectadores puedan volver a ver a Mauro en 'La promesa' en un futuro.

Antonio Velázquez, actor que interpreta a Mauro Moreno, también ha dicho adiós a la serie a través del último programa de "Si el servicio hablara". El actor aseguró que, para él, "'La promesa' ha sido un reto", ya que nunca había hecho una serie diaria, pero que "ha sido una gran experiencia". Preguntado por Lidia Sango y David Cid sobre la despedida de su personaje, respondió: "No creo que Mauro se vaya en paz de 'La promesa', tiene muchas cosas que cerrar". "Antonio sí, Antonio sí se va en paz, la verdad. A ver, dentro de todo, no me voy en paz tampoco porque al final es una familia", afirmó Velázquez, aunque dijo: "Sé que volveré".

"Teresa y Mauro han nacido para estar juntos"

Además, Antonio Velázquez se refirió a las historias de amor que su personaje ha protagonizado con Leonor y Teresa. El actor definió como "amor imposible" el que mantuvo con Leonor, interpretado por Alicia Bercán: "Quizás es el talón de Aquiles de Mauro". Por otro lado, definió a Teresa (Andrea Del Río) como "el amor de su vida". "Teresa y Mauro han nacido para estar juntos", aseguró el actor, aunque admitió que el error que cometió su personaje hizo que "la vuelta atrás sea casi imposible".