La Champions League (31,6%) arrasa con la victoria del City y 'La Voz Kids' aguanta un 12,4%

La noche del 10 de junio de 2023 ha estado marcada por el fútbol de la Champions League. La final, disputada por el Manchester City y el Inter, ha sido lo más visto del día, arrasando en el prime time con un 31,6% de share y 3.629.000 espectadores. Sin embargo, si lo comparamos con el año pasado, donde el Real Madrid se enfrentaba al Liverpool, los datos fueron el doble de buenos, sumando más de 20 puntos de share y cuatro millones de espectadores más, hasta llegar a las cifras de 52,8% y 7.716.000.

Respecto al resto de ofertas de la noche, 'La Voz Kids' resiste en un 12,4%, cediendo tan solo -0,5 puntos en una semana, y reuniendo a 1.111.000 espectadores con sus batallas. En Telecinco, el refrito de 'Got Talent: All Stars' anota un 6,1% con 609.000 espectadores, dejándose -5,1 puntos respecto a la gran final del sábado anterior. En laSexta, 'laSexta Xplica!' firma un 4,2% de share y 414.000 espectadores, mientras que Cuatro consigue un 5,8% de share y 587.000 espectadores con la película "Seven".

'La Voz Kids'

En la tarde, los 'Multicines' de Antena 3 promedian un 10,9% en sus tres emisiones, que firman un 12,7%, un 11% y un 9%, respectivamente. En cuanto a Telecinco, 'Fiesta' lidera su franja (15:59-21:00) al marcar un 12,1% con 1.057.000 espectadores, mientras que Antena 3 se queda a tan solo un punto de distancia al registrar un 11,1% en la franja.

Informativos

En cuanto al ámbito informativo, Antena 3 se impone en la sobremesa con un 22%, mientras Telecinco anota un 13,7% y La 1 un 9,9%. Sin embargo, en la noche, la final de la Champions League también afecta a los informativos y deja a los de Antena 3 con un 10,9%, a los de Telecinco con un 8,9% y el de La 1, que tan solo dura 8 minutos, despunta con un 27,4%.

Cadenas

Teniendo en cuenta el dato del prime time de La 1, era previsible que la principal de RTVE iba a liderar la jornada y lo ha conseguido con un 13,2% de media. Detrás, Antena 3 firma un 11,5% de promedio diario y Telecinco se distancia a dos puntos de la de Atresmedia con un 9,5%. Por último, Cuatro registra un 5,4% y laSexta anota un 4,3%.