El spin-off musical de 'The Bachelor' pincha en ABC y 'The Voice' sigue triunfando en NBC

'The Bachelor: Liston to Your Heart'

Adultos 18-49

. La apuesta que une música y amor se quedó en cuarta posición de la franja y como media no alcanzó los tres millones de espectadores. Le fue imposible superar a 'The Voice', que una semana más triunfó en NBC y ' 9-1-1 ' que estrenó con gran éxito nuevos episodios en FOX. Después,que aprovechó el arrastre del talent show musical que le precedía y los pobres resultados de la noche de ficción de The CW.

NBC: 1,3/6

Fox: 1,3/6

CBS: 0,7/3

ABC: 0,6/3

CW: 0,2/01

NBC

08:00 - 'The Voice' (8-10 p.m.): 9.752.500 [1,5/8] (1º) 10:00 - 'Songland' (Estreno): 5.240.000 [1,0/5] (1º)

Fox

08:00 - '9-1-1': 7.230.000 [1,4/7] (2º) 09:00 - 'TMZ Investigates: Tiger King': 3.880.000 [1,1/5] (2)

CBS

08:00 - 'The Neighborhood': 7.150.000 [1,0/5] (3º) 08:30 - 'Bob Hearts Abishola': 6.740.000 [0,8/4] (3º) 09:00 - 'All Rise': 6.050.000 [0,6/3] (3º) 10:00 - 'Bull': 7.360.000 [0,7/3] (2º)

ABC

08:00 - 'The Bachelor: Liston to Your Heart' (Estreno): 2.975.000 [0,7/3] (4º) 10:00 - 'Baket and the Beauty' (Estreno): 2.660.000 [0,5/3] (3º)

The CW