'El joven Sheldon' sube y recorta distancias con 'Anatomía de Grey', a la que supera en espectadores

En la franja de las 21h 'Thursday Night Football', sigue líder, superando los tres puntos de rating. Tras el fútbol americano se posiciona ' Anatomía de Grey ', repitiendo el 1,3, y en el tercer lugar, ' El joven Sheldon '. La sitcom de CBS, a los que supera en más de dos millones de espectadores.

En el resto de franjas destacan pequeñas subidas en 'Mom', 'Legacies' y 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales', que mejoran una décima. El caso contrario es el de 'Will & Grace', cuya última temporada no parece terminar de enganchar a los espectadores, puesto que ha caído cuatro décimas en tres semanas. Otras series como 'Perfect Harmony' y 'The Unicorn' también sufren bajadas, perdiendo una décima respecto al día 7.

FOX: 3,3/16

ABC: 0,9/4

CBS: 0,7/4

NBC: 0,6/3

The CW: 0,3/1

08:00 - 'Grey's Anatomy': 6.300.000 [1,3/7] (2º)

09:00 - 'A Million Little Things': 4.610.000 [0,8/4] (3º)

10:00 - 'How to Get Away with Murder': 2.330.000 [0,5/2] (4º)