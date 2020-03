'The Masked Singer' sigue líder y la saga 'Chicago' crece a su máximo de los últimos cuatro años

Para espectaculares, las cifras de 'Chicago Med' y 'Chicago Fire' en NBC. Ambas series anotaron su máximo de espectadores desde 2015 en la noche del miércoles. 'Med' reunió 9,51 millones, mientras que 'Fire' atrajo a 9.100.000 espectadores. En ABC, 'The Goldbergs' (0,9 y 4,72 millones de espectadores) y 'Schooled' (0,6 y 3, 26 millones) perdieron audiencia levemente desde la semana pasada.

FOX: 1,6/7

NBC: 1,3/6

CBS: 1,0/5

ABC: 0,6/3

The CW: 0,2/1

Fox

NBC

CBS

ABC

The CW

08:00 - 'Penn & Teller: Fool Us' (R): 903.000 [0,2/1] (5º)

09:00 - 'Whose Line is it Anyway?' (R): 753.000 [0,2/1] (5º)