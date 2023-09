La autopsia de Angus Cloud revela que murió por una sobredosis de fentanilo, cocaína y metanfetamina

Por Redacción |

Poco más de dos meses después de la muerte de Angus Cloud, el actor que interpretaba a Fez en 'Euphoria', la oficina forense del condado de Alameda ha confirmado a Variety la causa del fallecimiento del joven con tan solo 25 años: una sobredosis de fentanilo, cocaína, metanfetamina y benzodiacepinas.

Angus Cloud en 'Euphoria'

La familia del actor reaccionó a su muerte en un comunicado donde manifiestaban lo siguiente: ". Angus se abrió sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y que no deben luchar solos contra esto en silencio".

Más tarde, la madre de Angus Cloud señalaba que no creía que su hijo se hubiera suicidado. "Él no tenía la intención de acabar con su vida. Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches nos dijimos cuánto nos queríamos y me dijo que me vería en la mañana. No sé qué se metió en su cuerpo después de eso. Sólo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó", escribía en Facebook, descartando el suicidio, pero la intoxicación aguda que revela la autopsia podría indicar lo contrario.

La droga de moda

Además de la cocaína, metanfetamina y benzodiacepinas, la autopsia revela que el actor también consumió fentanilo, una de las drogas de moda en la actualidad. Esta sustancia es una droga sintética hasta cincuenta veces más potente que la heroína y cien veces más contundente que la morfina.