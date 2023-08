La madre de Angus Cloud no cree que su hijo se suicidara: "Su último día fue feliz"

Por Laura Franco Betancurt |

En un reciente comunicado vía Facebook, la madre de Angus Cloud ('Euphoria') ha querido despejar las dudas acerca de las causas de su fallecimiento: "Las publicaciones en las redes sociales han sugerido que su muerte fue intencional, quiero que sepan que no es el caso", escribía.

Angus Cloud en una escena de 'Euphoria'

El pasado 31 de julio sorprendía la noticia de la repentina muerte del actor estadounidense con tan solo 25 años. Los rumores acerca de un posible suicidio empezaron a extenderse cuando se reveló eldel fatal desenlace. Casi una semana después, Lisa Cloud lo ha desmentido, a pesar de que todavía no se conoce la causa de su muerte.

Lisa Cloud está convencida de que su hijo quería vivir y admite que "aunque estaba muy afligido por la prematura muerte de su padre a causa del mesotelioma, su último día fue feliz", e incluso se encontraba "reorganizando su habitación y colocando artículos en la casa con la intención de quedarse un tiempo en el hogar que amaba", añade. También ha querido dejar constancia sobre las intenciones a largo plazo de su hijo respecto al bienestar de su familia: "Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad, y también de ayudar a mantener a su madre emocional y financieramente".

La causa real de la muerte

Según la madre de Angus Cloud, el fallecimiento pudo deberse a "una sobredosis accidental". Tal y como se detalla en el comunicado publicado en Facebook, el comportamiento previo de su hijo no parecía indicar ninguna señal de riesgo: "Él no tenía la intención de acabar con su vida. Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches nos dijimos cuánto nos queríamos y me dijo que me vería en la mañana. No sé qué metió en su cuerpo después de eso. Sólo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó".