'Cifras y letras' amplía su emisión a los viernes en su segunda temporada

Por Fernando S. Palenzuela |

'Cifras y letras' se ha convertido en uno de los programas de referencia de La 2 con tan solo una temporada. El regreso del concurso en esta etapa bajo la batuta de Aitor Albizua ha llegado a alcanzar hasta un 4,4% de share en el access prime time de la pública. Por ello mismo, RTVE ha empleado el marco del FesTVal de Vitoria-Gasteiz para presentar la segunda temporada.

'Cifras y letras'

"Es un programa de divulgación y es importante que tenga espacio en televisión.", expresaba Urbana Gil, directora de Sociedad y Cultura de TVE. "Este concurso tiene muchos secretos, pero. Parte del éxito tiene que ver también con David Calle Elena Herraiz y Aitor Albizua, que potencian esa cercanía".

Precisamente por esto, Televisión Española ha querido darle un voto de confianza que se ha traducido en diferentes mejoras, como un plató más amplio. "Hemos mejorado el grafismo, las pantallas y la iluminación. Ahora los espectadores podrán mandar sus retos en vídeos", señalaba Fredy Alcelay, director del concurso. Además, ha indicado que el bote se incrementará en 2.000 euros cada programa, 500 más de lo que era hasta ahora, y que van a repescar a exconcursantes que ya han pasado por este formato producido por RTVE en colaboración con Atomis Media - Prime Time Media AIE.

También los viernes

Sin embargo, una de las mayores novedades es que amplía su emisión a los viernes a partir del 30 de septiembre. De este modo, serán cinco los días en los que se emita y en los que podamos jugar con sus expertos. Ellos también han hablado en la rueda de prensa sobre cómo están viviendo la buena acogida del concurso. "Es mi primera experiencia, estoy haciendo un máster en televisión, me lo paso genial y encima nos pagan. Ahora ya me he aprendido las tablas de multiplicar", afirmaba David Calle.

"Una de las cosas importantes del regreso de 'Cifras y letras' es que la gente empezó a hacer tablas y demás en las redes y era muy emocionante", comentaba Albizua. "Si me dicen hace un año que iba a pasar todo esto, no me lo creería", confesaba Elena Herraiz.