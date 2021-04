Una de las estrellas del reality estadounidense 'The Bachelor' ha salido del armario en una emotiva entrevista en 'Good Morning America'. Se trata de Colton Underwood, el exjugador de la NFL, que ha confesado ser gay. El protagonista del reality aseguró que le ha costado mucho tiempo entender, reconciliarse con su sexualidad y que ha decidido dar el paso de contárselo al mundo.

Entrevista de Colton Underwood con Good Morning America

"Para mí, he huido de mí mismo durante mucho tiempo, me he odiado durante mucho tiempo. Soy gay y acepté eso a principios de este año y lo he estado procesando. Estoy emocionado, pero estoy emocionado de una manera tan buena, feliz y positiva. Estoy más feliz y más saludable que en toda mi vida", confesó el exjugador en el adelanto de la entrevista de la cadena estadounidense.

Colton también confesó que había pasado años muy "oscuros", en los que los pensamientos suicidas inundaban su mente al no poder aceptar su sexualidad. "Hubiera preferido morir antes que decir: 'Soy gay', y creo que esa fue mi llamada de atención. Hubo un momento en Los Ángeles en el que me desperté y no pensé que fuera a despertar. No tenía intenciones de despertar. Y lo hice. Y, para mí, creo que ese fue mi despertar... Esta es tu vida, toma el control", relató el ex de 'The Bachelor'.

¿Se arrepiente de haber tenido relaciones con mujeres?

La entrevistadora Robin Roberts le preguntó a Colton Underwood si creía que sus fans de entonces y todos los espectadores del programa podrían sentirse engañados, ya que él mantuvo una relación con Cassie Randolph, otra de las participantes. "¿Me arrepiento de ser el soltero y me arrepiento de manejarlo como lo hice? Lo hago. Creo que podría haberlo manejado mejor. Solo desearía no haber arrastrado a la gente a mi propio lío de averiguar quién era yo, lo digo en serio", concluyó Underwood.