La segunda temporada de 'Heartstopper' ha abierto un camino más amplio respecto a los libros. Si la primera temporada, que adaptó los dos primeros, se mostraba como una fiel adaptación que dejaba entrever algunas tramas de los personajes secundarios, en esta segunda parte ha incidido mucho más en ese asunto, dando mayor importancia a lo que le ocurre a Isaac, Elle, Tao, Tara y Darcy.

Este camino seguirá explorándose en la tercera temporada, para la que Alice Oseman. Tal y como ella ha anunciado, en estos episodios se realizará una mayor separación entre la saga literaria y la serie de Netflix, dado que se seguirá navegando en las tramas ya iniciadas. "", asegura la escritora en una entrevista para EW, que afirma que está "".

Así pues, los fanáticos de los libros pueden estar tranquilos, y es que Oseman ha dejado claro que todos los momentos clave de las páginas estarán presentes en pantalla. "Hay muchas cosas nuevas con las que podemos jugar en la tercera temporada", incide. "Me siento muy cómoda dejando que la serie sea su propia cosa. En mi cabeza, la serie y el cómic están muy separados, aunque es una adaptación bastante fiel. Estoy muy emocionada con expandir 'Heartstopper' para la serie".

Posible gracias a la renovación por dos temporadas

En la entrevista antes citada, Alice Oseman también confiesa que el hecho de renovar por dos temporadas del tirón le produjo una gran tranquilidad al no tener que preocuparse por dejar pausado el proyecto televisivo. "Nos dio tiempo para pensar en lo que sucederá en la temporada 3. Pude configurar las cosas de manera segura en la temporada 2, sabiendo que podríamos lograrlo en la tercera, lo cual es un lujo que no tuve en la primera". En suma, explica que el final de la primera temporada lo escribió con la idea de que pudiera servir de final definitivo si la serie no recibía luz verde por más episodios.