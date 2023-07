Cristina Porta y Alex Zacharias comparten su primer beso en '¡Vaya vacaciones!'

Por Beatriz Prieto |

'¡Vaya vacaciones!' emitió el jueves 20 de julio su tercera entrega en Telecinco, en la que la relación entre Cristina Porta y Alex Zacharias siguió avanzando ante el interés de sus compañeros del reality. En esta ocasión, la pareja no solo pasó la noche juntos, sino que también compartieron sus primeros besos, algo que Porta trató de ocultar, en vano, al contrario que el canario.

Cristina comparte con Alex su malestar por contar su beso en '¡Vaya vacaciones!'

Porta y Zacharias vivieron una primera "tentativa" de beso ante algunos de sus compañeros cuando, entre risas,por encima de ella. "Me lo ha dado en la boca, ¿eh?", confirmaba la concursante, antes de tumbarse junto a Zacharias en la cama. Ambos conversaron entonces sobre, señaló Porta, consciente de "cómo me miras".

"Creo que los dos estamos deseando quitar la toalla", confesó Zacharias ante las cámaras del programa, antes de dormir junto a Porta toda la noche, animados por el juego de la botella. "Yo tengo claro que no me voy a lanzar", aseguraba Porta, a quien se la veía acurrucarse junto al canario bajo las sábanas, momento en el que habrían compartido su primer beso, tal y como confesó el propio Zacharias, al contrario que Porta, quien afirmó ante las cámaras que "no ha pasado nada, porque yo he frenado".

"Te he dicho que prefiero no contarlo"

Mientras que el canario había compartido con algunos de sus compañeros lo ocurrido, la catalana había preferido guardárselo, hasta el punto de que ni siquiera se lo había contado a su pareja de reality, Jorge Pérez. Cuando este aseguró que Porta le había dicho que no había pasado nada, Marta Peñate acudió al encuentro de Zacharias y Porta para aclarar qué era lo que había ocurrido exactamente, momento en el que acabaron confirmando que se habían besado.

"Si yo le digo que me respete y que no quiero decir algo, me molesta porque lo hemos hablado y te he dicho que prefiero no contarlo", reconocía la catalana, quien describió el contacto como "dos besos tontos" y confesó saber "perfectamente que no se ha visto, sino lo habría contado. ¿Por qué lo tiene que contar él?". "No me ha gustado, es una cosa nuestra", admitía Porta, ante Zacharias, cuando este acudió a disculparse al detectar su enfado.