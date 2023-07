Por Redacción |

'¡Vaya vacaciones!' comenzó la aventura de ocho famosos el pasado 6 de julio. En el primer programa vimos las primeras pruebas, disputas, enfrentamientos y hasta la primera expulsión. Sin embargo, también hubo tiempo para los primeros acercamientos entre concursantes, y es que Cristina Porta y Alex Zacharias han congeniado muy bien nada más conocerse en la villa.

Cristina Porta y Alex Zacharías en la piscina de '¡Vaya vacaciones!'

Una de las primeras noches, ambos concursantes se encontraban bañándose en la piscina, cuando. Junto a ellos estaban Rubén Shan Carmen Pina , a quienes les pidieron que no se diesen "besitos" porque les provocaba envidia. Mientras tanto, el hermano de Luna Zacharias no dejaba de abrazarla en el agua. "Da suerte bañarse hoy", animaba la periodista a la cocinera. "", se reía esta al ver lo melosa que estaba con su mellizo.

Más tarde, algunos de los compañeros se reunieron en una habitación, donde comentaron la cercanía que habían demostrado Porta y Zacharías. "Estoy viendo mucho acercamiento", analizaba la finalista de 'MasterChef' cuando todos se fueron a la ventana a cotillear. "Mucho, pero si están penetrados", soltaba Tony Spina. La gran mayoría de los concursantes piensa que hay algo entre ellos y así lo confirmaba Aguasantas Vilches en los totales: "Están roneando muchísimo". "Desde el primer día. Yo creo que cuando la vio entrar por la puerta de la villa le cambió el brillo de los ojos", completaba Juan José Peña.

Las preocupaciones de Cristina Porta

"Alex me transmite algo superbueno, pero por otra parte estoy desconfiada", comentaba Cristina Porta en los totales. En otro momento, le completaba esta información a Jorge Pérez. "No ha pasado nada, pero sí es verdad que somos muy cariñosos", decía. "Pero porque hay una atracción y eso no implica que luego tenga que acabar en nada", contestaba el ganador de 'Supervivientes'. "Ya, es que hay ciertas cosas que no las voy a poder vivir aquí porque no quiero que me vuelva a pasar", compartía sus miedos la colaboradora televisiva en referencia a lo que le pasó con Luca Onestini en 'Secret Story: La casa de los secretos'.