La criticada pregunta de Julian Iantzi a una concursante de 'El Conquis': "¿Tu mujer qué es?"

ETB ha cerrado ya 'El Conquistador del Caribe'. El exitoso espacio de superviviencia y aventuras de la cadena de televisión autonómica vasca que presenta Julin Iantzi ha concluido su decimosexta edición y lo ha hecho proclamando a Mikel Pérez Artola como gran vencedor ante el 28% de la audiencia. Este logró la preciada ikurriña que le convierte en dueño de los 20.000 euros de premio del espacio. Lo hizo después de una intensa entrega en la que protagonizó un igualado duelo final en el que dejó a Jon Quel como segundo finalista y a Isma como tercero. Ambos se quedaron a las puertas de la preciada victoria de esta gran edición que se convierte en la más vista de los últimos seis años.

Julian Iantzi y Eider García Durana

A lo largo de toda la noche las redes sociales se inundaron de comentarios de internautas que no dudaron en analizar la lucha final por la ikurriña pero lo que poco podíamos imaginar es que paralelamente, una conversación entre Eider García Durana, una de las finalistas de la edición, y al presentador del espacio Julián Iantzi, iba a generar también decenas de comentarios en Twitter (pero en este caso muy negativos). Una charla que se produjo al principio de la noche, cuanto al conductor fue recibiendo en plató a los diferentes finalistas del espacio. Este dio paso a un vídeo en el que veíamos a la mujer de Eider desearle mucha suerte en esta última gala y dejarle claro que ella y todos sus amigos y familiares están muy orgullosos de ella. "Has dado todo y más, desde aquí te mando un beso enorme", afirmó esta.

Eider se mostró especialmente ilusionada por esta sorpresa y fue entonces cuando Julian Iantzi le hizo una pregunta que fue duramente criticada en redes: "¿Me vas a aclarar una duda? Todo el mundo está pensando: ¿Tu mujer qué es? ¿Es tu mujer? ¿Es tu compañera? ¿Es tu amiga? ¿Es broma? ¿Qué es tu mujer?". La concursante no dudó en responder: "Yo creo que tú tienes otra pregunta, ¿no? Mi mujer es mi mujer, y ya. Tú también tienes mujer, pues lo mismo". Pero el vasco quiso seguir interesándose por su relación: "Pero... ¿es tu pareja de hecho?". La aventurera, que empezó a imaginar a lo que se estaba refiriendo Iantzi, le respondió: "¿Qué preguntas? ¿Que si hay acercamiento físico?".

El origen de la pregunta de Iantzi

El presentador siguió insistiendo y se quejó que "no me vas a responder", a lo que Eider, le respondió diciendo "yo ya te he contestado, lo que pasa es que formuláis más la pregunta para intentar tirar". Rápidamente el momento se viralizó; no fueron pocos los internautas que tacharon de homófobo al presentador del espacio de ETB al no entender la razón por la que Iantzi insistió tanto en saber qué tipo de relación tienen ambas. Pese a ello, muchos otros optaron por defenderle y explicaron que la pregunta de Iantzi venía por lo que contó Eider en su vídeo de presentación. En el mismo, la participante explicó que tenía una amiga con la que estaba todo el día y con la que se terminó casando pero con la que no tiene ningún tipo de acercamiento físico. Algo que descolocó a algunos, incluido al propio Iantzi, que quiso saber más sobre esa relación en pleno directo en ETB.