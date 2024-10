Por Alejandro Burrueco Marín |

La tertulia de 'El hormiguero' vuelve a estar en el punto de mira tras la visión que mostraron el pasado martes 15 de octubre de la manifestación por la vivienda. Concretamente ha sido la abogada y columnista Rosa Belmonte quien tras sus declaraciones se ha convertido en el foco de las críticas. "Se han montado una lucha de clases moderna", comenzó Belmonte describiendo el acontecimiento.

'El hormiguero'

" continuó la tertuliana. "Primero hacen un sindicato de inquilinas, que parece una revista como Las Leandras, y", hizo alusión Belmonte al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid que promovió la manifestación.

Por su parte, Pablo Motos preguntaba a su compañera contra quién era la manifestación: "Es que no lo he entendido". "Ahora están proponiendo hacer huelga de alquileres, o sea no pagar el alquiler. ¿Pero qué país salvaje es este? Eso es un país salvaje", concluyó Belmonte. El sindicato ha reaccionado a través de X rescatando la pregunta de la abogada y apropiándosela como un lema: "Empadrónate en un país salvaje clicando aquí".

PERO QUÉ PAÍS SALVAJE ES ÉSTE?? pic.twitter.com/AUiQnwkj38 — Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) October 16, 2024

Se creerá que es graciosa o querrá ganarse a Motos. Ojalá se viera y se diera tanto asco como las declaraciones que ha hecho. — ???????????????????????? (@Albert_Edero) October 16, 2024

Mientras tanto en la revuelta hacen apología al derecho a la vivienda https://t.co/wEbvaeLxO2 — samuel ???????? (@siguenpie) October 16, 2024

Dios mío, una lucha de clases entre propietarios y expoliados. Lo nunca visto. — Capitán Swing (@Capitan_Swing) October 16, 2024

Pero como que nueva lucha de clases? Es la misma lucha de clases de siempre — Javier von Count???????????? (@javiervoncount) October 16, 2024

Dime que eres casera rentista sin decirme que eres casera rentista — WestAureus (@Vidaprecovid19) October 16, 2024

Claro esque como el pueblo se va a poder quejar de que los alquileres esten como estan pero a donde vamos a llegar por dios!!! — iDrifTeR (@TaxiOval) October 16, 2024

Las reacciones del público

La audiencia del programa no tardó en reaccionar a través de redes sociales ante las palabras de Rosa Belmonte: "Para salvajes, los precios de los alquileres". "El tono de desprecio con el que hablan de una lucha que es totalmente legítima da aún más ganas de resistir", escribía otro usuario. También se ha comparado la perspectiva que se ha dado desde 'El hormiguero' con la de 'La revuelta', donde uno de los invitados, Cristóbal Colón, leyó el artículo 47 de la Constitución: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada".