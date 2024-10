Por Beatriz Prieto |

'La revuelta' recibió el martes 8 de octubre la visita de los actores Hovik Keuchkerian y Milena Smit con motivo del estreno de 'El hoyo 2'. No obstante, el actor ya promocionó dicha película hace casi una semana, antes de su lanzamiento en Netflix, al visitar en solitario el 'El hormiguero', desde donde llevó un mensaje a David Broncano.

Hovik Keuchkerian y Milena Smit con David Broncano en 'La revuelta'

"Ya la han presentado en el otro lado", apuntó Grison , antes de que Broncano diera paso a sus invitados. El colaborador explicó que "lo sé porque" e incluso bromeó con que Broncano y Pablo Motos "un día dejaseis los dos programas vacíos y salieseis en ' First Dates ' de la mano". "Yo por mí, si él quiere ir, yo voy", aceptó el presentador, tras lo cual

"Lo llevamos haciendo siete años, cabrón. Yo me entero de quién viene aquí porque veo 'El hormiguero' un día antes", se cachondeó Grison. Broncano reconoció haber visto la visita del piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, al programa de Antena 3, momento en el que opinó que era "muy gracioso, hay que llamarlo". El jienense procedió entonces a recibir a sus invitados y, tras los saludos y bromas iniciales, Hovik señaló que "te veo muy bien" antes de ir al grano: "¿Cómo llevas esta guerra, esta guerra buena?". "No hay guerra. Habiendo guerras de verdad, tú imagínate, sería muy pretencioso", contestó el presentador, momento en el que el actor lo sorprendió al soltar que "Pablo te manda saludos".

"No me dijo nada malo"

"¿Qué saludos me manda Pablo, qué te ha dicho?", indagó Broncano. "No te lo puedo decir", respondió Hovik, con una sonrisa. El presentador reconoció que "es verdad que se está llevando desde fuera que parece que hay una pelea, pero por nuestra parte no la hay". "Nosotros hacemos un programa, ellos otro. Todo está bien", apuntó el jienense, feliz por el hecho de que "ayer todo el mundo hizo mucha audiencia", en referencia a también a programas de la competencia como 'El intermedio' o 'First Dates'.

Si es que se habla de "guerra", "combate", "pelea" y es un análisis que no habría que hacer. Es un momento de alegrarse por el interés masivo por la televisión, sea cual sea la opción que se vea cada noche. #LaRevuelta pic.twitter.com/et4piFS0ly — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 8, 2024

No obstante, Broncano no se rindió con Hovik y volvió a tantear el terreno para sonsacarle "qué te dijo Pablo", sin un mejor resultado. "Estuvimos comentando. ¿Cuántas veces tengo que irme por un lado para que entiendas que no te voy a contar qué me dijo?", bromeó el actor que, sin embargo, se apresuró a asegurar que el presentador de 'El hormiguero' "no me dijo nada malo". Asimismo, ya en la recta final de la entrevista, Hovik no se olvidó del programa de Antena 3 a la hora de tomarle el pelo a Broncano: "No he estado tan a gusto como en 'El hormiguero'". "He estado muy a gusto y me alegro de que estéis con esa movida y que funcione todo", remató el actor.