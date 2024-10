Por Alejandro Burrueco Marín |

Tras la denuncia de Elisa Mouliaá a Íñigo Errejón por acoso sexual y su contestación al juicio público constante en redes sociales, la actriz ha concedido una entrevista a 'Espejo público'. Vanesa Pámpano, periodista del espacio de Antena 3, ha podido conversar con Mouliaá, que le ha contado su testimonio desde el momento en el que se conocieron por redes sociales: "Me pusieron un titular en una revista que decía que yo era feminista porque creía en la igualdad de derechos y él me aplaudió".

ha revelado la que era su opinión del político. ha explicado la actriz que ha leído críticas como que ha denunciado porque sus "expectativas fueron frustradas". No se hace y punto", ha añadido Mouiliaá.

Mouilaá ha asegurado que se acababan de conocer: "Parece que una agresión es violación y penetración, pero no. Acosar sexualmente a una persona que acabas de conocer sin mediar palabra...". "En el coche me dijo lo de las tres normas, en el ascensor ya me metió la boca, en la casa pasó lo que pasó y me dejó salir de la habitación con la condición de irnos en 20 minutos. Cuando estaba ahí con mis amigos de repente me pone la chupa, me sube al coche y pasa todo así muy rápido", ha rememorado la actriz lo sucedido.

Los motivos por los que Mouilaá denunció

Además, la actriz ha confirmado que el tema de "las tres normas" es un patrón que Errejón ya había usado con otras de sus víctimas. "Las pruebas que tengo es lo que hablé con mis amigas contándoles lo que pasó, lo que prueba que lo que digo en la denuncia es cierto", ha afirmado Mouilaá que asegura que esas pruebas están a su favor. También ha aclarado cómo se decidió por denunciar: "Yo he hablado porque estalló todo con múltiples denuncias y me parecía horrible no decir nada".

Mouilaá ha descrito al político como "un depredador sexual" con "rasgos de psicópata narcisista". "Siempre se pone el foco en la persona agredida, que si quiere fama, que si busca dinero...", ha contado sobre lo que está viviendo. "No estoy haciendo declaraciones, ni yendo a platós, ni yendo a ningún sitio, porque no quiero que se malinterprete nada", ha concluido la actriz.