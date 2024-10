Por Pablo Fernández Pérez |

La denuncia de Elisa Mouliaá a Íñigo Errejón por acoso sexual lo ha revolucionado todo. Esta noticia hizo que, incluso, el político abandonara sus cargos en Sumar. Pero la actriz no es la única, ya que hay varias mujeres que han denunciado públicamente a Errejón por el mismo delito. Aun así, a pesar de la gravedad del asunto, Mouliaá ha tenido que soportar un escarnio público en redes, lo que ha hecho que salga a defenderse.

Ya no solo criticaban a la actriz por la denuncia en sí, sino que. "Por aclarar mensajes a los neandertales que dicen que debía estar en mi casa con mi hija y marido un sábado de septiembre:", publicaba la actriz en su perfil de X, comenzando de una forma contundente su defensa.

"Yo estaba ilusionada con Iñigo, le tenia en un pedestal, pensé que podía ser una historia de amor preciosa", reconocía Mouliaá, y añadía: "Pero en lugar de encontrarme con algo romántico, me encontré con una persona que lo único que quería era tocar mi cuerpo y meterme la lengua". No solo ha tenido que ser tan cruda en su cuenta de X, sino que, también, se ha visto en la obligación de dar más explicaciones: "Acabé en su casa porque me dijo que el coche nos estaba esperando desde hacía 5 minutos y teníamos que irnos, y en su casa le dije que me iba de ahí, primero porque en el taxi me habían llamado diciendo que me hija tenía fiebre (...) y segundo porque era todo invasivo e incómodo".

El tweet traía adjunta una captura de pantalla del día siguiente a lo sucedido con Errejón. "Hay pruebas, como la captura de la conversación posterior a ese día con mi amiga donde le decía lo invadida que me había sentido. Y esto es todo lo que tengo que decir". En esta captura se podían leer cosas como: "Decepcionadísima con Errejón", "le paré otra vez los pies" o "le dije que me estaba invadiendo". Aún así, parece que hubo gente a la que esta evidencia no le fue suficiente, y la actriz fue respondiendo a algunas cuentas que la culpaban de no haber denunciado en el momento: "Espero que nunca nadie con poder abuse de ti para que no sientas el miedo de hablar jamás".

Elisa Mouliaá, ante la cantidad de mujeres que han alzado la voz contra los supuestos abusos de Íñigo Errejón, se sentó en 'TardeAR' para anunciar su intención de contratar a un abogado que permita ir a todas juntas a defender su caso: "Ya les he mostrado mi ayuda para hablar de todo y, sobre todo, buscar un abogado o que nos defienda a todas y luego podamos ir en conjunto".

